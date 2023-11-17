План производства "АвтоВАЗа" на 2023 г. снизят в пределах 10% из-за санкций США

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Сентябрьское включение "АвтоВАЗа" в санкционные списки США заставило компанию скорректировать планы по выпуску 400 тыс. автомобилей в этом году - фактический объем производства Lada будет до 10% меньше, сообщил журналистам президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов в кулуарах форума "Транспорт России - 2023".

По состоянию на начало октября глава "АвтоВАЗа" ещё заявлял, что прямое попадание компании в санкционные списки не оказывало значительного влияния на ее работу. "Хотя мы не можем исключить появления второстепенных факторов, на которые "АвтоВАЗ" не имеет влияния - к примеру, прохождение зарубежных платежей или регулярность поставок материалов или субкомпонентов в адрес наших прямых поставщиков. Мы прилагаем максимум усилий для купирования этих рисков в зоне своих компетенций", - приводила пресс-служба слова Соколова в пресс-релизе месячной давности.

В кулуарах "Транспорта России"" глава "АвтоВАЗа" заявил журналистам: "Мы выйдем примерно на те плановые показатели, о которых говорили еще год назад, но совершенно в иных условиях. Это будет чуть меньше 400 тыс. автомобилей - коррекция будет в пределах 10% по понятной причине, из-за санкций. Как только стало очевидно, что мы попали в SDN List, стало понятно, что прохождение каких-то логистических цепочек будет затруднено и, конечно, эта цифра будет откорректирована в таких условиях".

По его словам, при попадании в санкционный список Минфина США фактически "повторный был сбой логистических, финансовых цепочек и многого-многого всего". "Это был такой серьёзный, не холостой выстрел по экономике и по, так сказать, нашему предприятию. Но мы его выдержали, несмотря ни на что. Мы не снизили производительность наших конвейеров, мы идем с той же самой скоростью. Мы не поменяли так называемый фильм (очередность производства разных версий моделей автомобилей - ИФ), по которому мы работаем, чтобы немножко снизить производительность", - сказал Соколов журналистам.

Он отметил, что производительность конвейеров, напротив, выросла. "По пятой линии, где выпускается Granta, - до 60 автомобилей в час, по Niva (и Legend, и Travel) - до 45 в час, с такой скоростью Niva никогда не производилась в истории "АвтоВАЗа". Ну, и по первой линии (B0), где производились и Vesta, и Largus, пока мы не приняли решение переводить Largus в Ижевск - тоже было 60 автомобилей в час, что было основанием для переноса на более производительную линию. Таким образом, сегодня у нас с конвейера каждые 26 секунд сходит один автомобиль", - сказал Соколов.

Ряд смен, которым не хватает комплектующих для производства, как сообщил Соколов, направляется на ретрофит (доукомплектование - ИФ) ранее собранных не полностью комплектных автомобилей. Количество таких машин на заводе компании достигло 15 тыс. шт. Таким образом, предпринимаемые меры позволяют не останавливать производство.

"Это тоже показатель очень грамотного менеджерского управления. Потому что ни один глобальный производитель не позволит себе производить некомплектные автомобили - они просто остановят конвейер. А так, чтобы выставить некомплектный автомобиль на улицу, а потом снова загнать его в цеха - ночью, в воскресенье, в третью смену - и начать его, как мы говорим, ретрофитить (дооснащать - ИФ), то есть, делать полный комплект, снова проходить end-of-line, чеки по работе всех систем - это очень дорогостоящее мероприятие. Но мы это делаем, понимая, что необходимо в период высокого спроса, когда страна ждет отечественных высоколокализованных автомобилей, этот спрос обеспечить", - сказал глава "АвтоВАЗа".

Оценивая влияние санкционных ограничений последних месяцев, Соколов отметил, что по сравнению с адаптационным периодом начала 2022 года оно воспринимается как ограниченное. "Если в прошлом году на первом, втором, третьем пакетах санкций "АвтоВАЗ" глухо встал по всем производственным линиям и площадкам, то сейчас мы немножко, не снизив производительность, приостановили темп производства во вторую смену по Vesta. И перестали работать по субботам и воскресеньям. Все остальные смены работают в полном объеме и с той же самой производительностью", - добавил глава компании.

По данным "АвтоВАЗа", за январь-октябрь 2023 года компания произвела 293 тыс. автомобилей. Продажи Lada в РФ за тот же период, как сообщалось, составили почти 283,5 тыс. шт., что практически вдвое превысило показатель аналогичного периода прошлого года.