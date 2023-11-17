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План производства "АвтоВАЗа" на 2023 г. снизят в пределах 10% из-за санкций США

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Сентябрьское включение "АвтоВАЗа" в санкционные списки США заставило компанию скорректировать планы по выпуску 400 тыс. автомобилей в этом году - фактический объем производства Lada будет до 10% меньше, сообщил журналистам президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов в кулуарах форума "Транспорт России - 2023".

По состоянию на начало октября глава "АвтоВАЗа" ещё заявлял, что прямое попадание компании в санкционные списки не оказывало значительного влияния на ее работу. "Хотя мы не можем исключить появления второстепенных факторов, на которые "АвтоВАЗ" не имеет влияния - к примеру, прохождение зарубежных платежей или регулярность поставок материалов или субкомпонентов в адрес наших прямых поставщиков. Мы прилагаем максимум усилий для купирования этих рисков в зоне своих компетенций", - приводила пресс-служба слова Соколова в пресс-релизе месячной давности.

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В кулуарах "Транспорта России"" глава "АвтоВАЗа" заявил журналистам: "Мы выйдем примерно на те плановые показатели, о которых говорили еще год назад, но совершенно в иных условиях. Это будет чуть меньше 400 тыс. автомобилей - коррекция будет в пределах 10% по понятной причине, из-за санкций. Как только стало очевидно, что мы попали в SDN List, стало понятно, что прохождение каких-то логистических цепочек будет затруднено и, конечно, эта цифра будет откорректирована в таких условиях".

По его словам, при попадании в санкционный список Минфина США фактически "повторный был сбой логистических, финансовых цепочек и многого-многого всего". "Это был такой серьёзный, не холостой выстрел по экономике и по, так сказать, нашему предприятию. Но мы его выдержали, несмотря ни на что. Мы не снизили производительность наших конвейеров, мы идем с той же самой скоростью. Мы не поменяли так называемый фильм (очередность производства разных версий моделей автомобилей - ИФ), по которому мы работаем, чтобы немножко снизить производительность", - сказал Соколов журналистам.

Он отметил, что производительность конвейеров, напротив, выросла. "По пятой линии, где выпускается Granta, - до 60 автомобилей в час, по Niva (и Legend, и Travel) - до 45 в час, с такой скоростью Niva никогда не производилась в истории "АвтоВАЗа". Ну, и по первой линии (B0), где производились и Vesta, и Largus, пока мы не приняли решение переводить Largus в Ижевск - тоже было 60 автомобилей в час, что было основанием для переноса на более производительную линию. Таким образом, сегодня у нас с конвейера каждые 26 секунд сходит один автомобиль", - сказал Соколов.

Ряд смен, которым не хватает комплектующих для производства, как сообщил Соколов, направляется на ретрофит (доукомплектование - ИФ) ранее собранных не полностью комплектных автомобилей. Количество таких машин на заводе компании достигло 15 тыс. шт. Таким образом, предпринимаемые меры позволяют не останавливать производство.

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"Это тоже показатель очень грамотного менеджерского управления. Потому что ни один глобальный производитель не позволит себе производить некомплектные автомобили - они просто остановят конвейер. А так, чтобы выставить некомплектный автомобиль на улицу, а потом снова загнать его в цеха - ночью, в воскресенье, в третью смену - и начать его, как мы говорим, ретрофитить (дооснащать - ИФ), то есть, делать полный комплект, снова проходить end-of-line, чеки по работе всех систем - это очень дорогостоящее мероприятие. Но мы это делаем, понимая, что необходимо в период высокого спроса, когда страна ждет отечественных высоколокализованных автомобилей, этот спрос обеспечить", - сказал глава "АвтоВАЗа".

Оценивая влияние санкционных ограничений последних месяцев, Соколов отметил, что по сравнению с адаптационным периодом начала 2022 года оно воспринимается как ограниченное. "Если в прошлом году на первом, втором, третьем пакетах санкций "АвтоВАЗ" глухо встал по всем производственным линиям и площадкам, то сейчас мы немножко, не снизив производительность, приостановили темп производства во вторую смену по Vesta. И перестали работать по субботам и воскресеньям. Все остальные смены работают в полном объеме и с той же самой производительностью", - добавил глава компании.

По данным "АвтоВАЗа", за январь-октябрь 2023 года компания произвела 293 тыс. автомобилей. Продажи Lada в РФ за тот же период, как сообщалось, составили почти 283,5 тыс. шт., что практически вдвое превысило показатель аналогичного периода прошлого года.

АвтоВАЗ
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