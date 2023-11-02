Продажи "АвтоВАЗа" в октябре выросли в 2,1 раза в годовом выражении

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей Lada в РФ в октябре 2023 года выросли в годовом выражении в 2,1 раза, до 40 912 штук, что превысило сентябрьский показатель текущего года на 12,9%, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".

Октябрьский результат, как ранее и результат сентября, стал для компании лучшим с июня 2021 года - пикового месяца продаж, после которого автопроизводитель начал испытывать давление дефицита чипов. В июне 2021 года на российском рынке, как сообщалось, было продано более 40 тыс. Lada.

По данным "АвтоВАЗа", октябрьский результат также является "новым максимумом за последние 10 лет".

Рыночная доля Lada в сегменте легковых автомобилей, по собственным оценкам компании, в октябре составила 40%.

За январь-октябрь 2023 года на российском рынке реализовано 283 464 новых Lada - почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Свой максимум продаж с марта 2022 года обновила Lada Vesta: в течение октября продано 9 034 машины. Суммарно в период с января по октябрь реализовано 33 415 автомобилей этой модели.

Месячные продажи Lada Granta впервые с момента запуска модели на российском рынке перешагнули рубеж 20 тыс. автомобилей и составили 20 928 (рост на 68,4% в сравнении с октябрем 2022 года).

Niva Legend в октябре разошлась тиражом в 5 175 автомобилей, что, по данным производителя, является лучшим показателем с 2014 года. Продажи Niva Travel в октябре 2023 года составили 5 129 штук.

Рост показали и автомобили сегмента LCV: за 10 месяцев было продано 3 347 коммерческих Lada, что на 36,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.