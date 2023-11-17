ФАС предложила продлить преференции базовому авиаперевозчику в Норильске до 2030 года

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала проект постановления, который предусматривает продление на 5 лет действия особых условий работы базового авиаперевозчика аэропорта Норильска ("Алыкель") в части конкуренции, говорится в сообщении службы.

ФАС напомнила, что в настоящее время между правительством Красноярского края, аэропортом Норильска и авиакомпанией NordStar действует трехстороннее соглашение, в соответствии с которым компания является базовым перевозчиком. Соглашение действует до 31 декабря 2024 года.

ФАС предлагает продлить действие преференций для базового перевозчика аэропорта Норильска до 31 декабря 2029 года. По мнению антимонопольного органа, это должно сохранить и повысить транспортную доступность Норильского промышленного района, в котором воздушный транспорт является безальтернативным для населения.

В 2019 году правительство РФ определило критерии выбора базового авиаперевозчика аэропорта Норильска, для которого будут действовать особые условия работы в части конкуренции, ограничив срок действия этих условий (до 31 декабря 2024 года).

Так, согласно критериям, базовым авиаперевозчиком заполярного аэропорта может быть признана только авиакомпания, выполняющая регулярные авиарейсы из Норильска и обратно в течение последних трех лет. Причем компания должна "закрывать" не менее 60% от общего пассажиропотока. На момент утверждения данных требований им соответствовала только NordStar (находится под контролем ГМК "Норникель").

Базовый перевозчик в свою очередь обязуется, в частности, в течение всего срока действия договора с аэропортом обеспечить перевозку пассажиров из Норильска и обратно на уровне 100% от предыдущего года, а также не завышать тарифы на услуги, в которые включаются все расходы авиакомпании по обеспечению и выполнению пассажирских перевозок, определяются условия и порядок их индексации.

Авиасообщение с Норильском, расположенном на полуострове Таймыр на севере Красноярского края, носит ярко выраженный сезонный характер. Основная часть пассажирских перевозок в этом регионе приходится на период летних отпусков, в остальное время регулярные авиарейсы с точки зрения экономистов находятся на пределе рентабельности. Между тем, осенью, зимой и большую часть весны это фактически единственный вид пассажирского транспорта. В связи с этим возникла необходимость выделения базового авиаперевозчика местного аэропорта с определенными преференциями.

Норильский аэропорт "Алыкель" – основной аэропорт на севере Красноярского края. Среднегодовой пассажиропоток составляет 500 тыс. человек, грузопоток – 16-18 тыс. тонн в год. Управлением аэропорта занимается ООО "Аэропорт "Норильск", в свою очередь контролируемое "Норникелем". Помимо NordStar рейсы по более чем десятку направлений осуществляют авиакомпании RedWings, S7 Airlines, "ЮТэйр" и "КрасАвиа". В конце января аэропорту был присвоен статус международного.

АО "Авиакомпания "Нордстар" создано в 2008 году на базе ОАО "Авиакомпания "Таймыр". Помимо "Алыкеля" базовыми для авиакомпании являются аэропорт "Домодедово" и аэропорт Красноярска.