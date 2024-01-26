Аэропорт Норильска попал в "негативный список" за незаконное вознаграждение

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - ООО "Аэропорт "Норильск" (управляет аэропортом "Алыкель", контролируется "Норникелем") попало в так называемый "реестр юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за незаконное вознаграждение".

По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компания была включена в этот реестр ("негативный список") 17 декабря 2023 года. Этот факт "Интерфаксу" накануне подтвердили в самой компании.

"ООО "Аэропорт "Норильск" не согласен с привлечением к административной ответственности и оспаривает принятый судебный акт в вышестоящей инстанции. На операционную деятельность аэропорта указанное событие не влияет", - сообщил в ответ на запрос "Интерфакса" и.о. гендиректора авиапредприятия Дмитрий Тетенькин.

В компании не уточнили, о каком административном деле идет речь.

До 2021 года Генпрокуратура России самостоятельно вела реестр "Юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за незаконное вознаграждение". С 1 января 2021 года информация о таких юрлицах включается в Единый реестр участников закупок (ЕРУЗ) Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок автоматически на основании данных, предоставляемых Генпрокуратурой.

В настоящее время ЕРУЗ доступен только собственно участникам закупок (заказчикам и поставщикам), а также контрольным органам.

В "негативный список" включается информация о юрлицах, привлеченных к ответственности по ст. 19.28 КоАП ("Незаконное вознаграждение от имени юрлица"). По этой статье виновному юрлицу грозит штраф в 3-, 10- или 100-кратном размере (в зависимости от суммы ущерба) от суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица.

ООО "Аэропорт "Норильск"" - предприятие, контролируемое "Норникелем". Основной актив - норильский аэропорт "Алыкель". Является основными воздушными воротами севера Красноярского края. Среднегодовой пассажиропоток - 500 тыс. человек, грузопоток - 16-18 тысяч тонн в год. Рейсы по более чем десятку направлений осуществляют авиакомпании NordStar, RedWings, S7 Airlines, "ЮТэйр" и "КрасАвиа".

В январе 2023 года аэропорту был присвоен статус международного.