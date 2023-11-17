Brent подорожала до $78,99 за баррель

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти вечером в пятницу на фоне ослабления доллара США.

К 17:34 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,57 (2,03%) - до $78,99 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,4 (1,92%) - до $74,3 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,2%, что повышает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

По мнению аналитиков Goldman Sachs, цены на Brent благодаря усилиям ОПЕК будут не ниже $80 за баррель в 2024 году. "Мы полагаем, что ОПЕК за счет своей способности влиять на цены обеспечит диапазон для Brent в $80-100 за баррель, в том числе нижний предел благодаря своему "пут-опциону" (OPEC put, возможности добиться желаемых цен за счет ограничения добычи - ИФ), верхний - за счет свободных мощностей", - написали они.

По мнению аналитиков, ОПЕК будет стремиться обеспечить цену на нефть в диапазоне $80-85 за баррель с учетом снижения добычи в октябре 2022 года, а также апреле и июне 2023 года. При этом на фоне высокого спроса дефицит на мировом рынке в следующем году составит 700 тысяч баррелей в сутки (б/с) против 300 тысяч б/с в 2023 году.

Кроме того, цены должны оставаться выше $80 за баррель за счет "мягкой посадки" мировой экономики с возвратом базовой инфляции к целевым уровням без существенного ущерба для рынка труда или спроса на нефть, заявляют аналитики банка.