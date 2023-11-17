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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

Профицит счета текущих операций в еврозоне в сентябре обновил максимум за 2 года

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Еврозона зафиксировала рекордный с июля 2021 года профицит счета текущих операций в сентябре, сообщило статистическое управление Евросоюза (Eurostat).

Профицит составил 40,78 млрд евро по сравнению с дефицитом в 5,4 млрд евро в сентябре прошлого года.

В сфере торговли товарами профицит составил 31,14 млрд евро (годом ранее был зафиксирован дефицит в 13,24 млрд евро), в сфере услуг положительное сальдо составило 16,11 млрд евро (14,33 млрд евро в сентябре 2022 года).

В январе-сентябре профицит счета текущих операций достиг 174,57 млрд евро. За тот же период годом ранее дефицит составлял 85,58 млрд евро.

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