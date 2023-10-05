Евросоюз увеличил расходы на научные исследования на 45% за 10 лет

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Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Расходы стран Европейского союза на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в 2021 году выросли на 6,9% и составили 331 млрд евро, сообщило статистическое управление ЕС (Eurostat).

Всего же за последнее десятилетие, с 2011 года, этот показатель увеличился на 45%.

Между тем затраты на НИОКР в 2021 году сократились до 2,27% ВВП по сравнению с 2,3% годом ранее. Это можно объяснить восстановлением экономики в 2021 году после значительного падения в предыдущий год под воздействием пандемии COVID-19.

Относительно 2019 года доля НИОКР по отношению к ВВП выросла на 0,05 процентного пункта, а по сравнению с 10 предыдущими годами она повысилась на 0,26 п.п., отмечается в сообщении Eurostat.

Наибольшая интенсивность НИОКР в 2021 году зафиксирована в Бельгии (3,43% ВВП), Швеции (3,4%), Австрии (3,26%) и Германии (3,13%). Наименьшие показатели были отмечены в Румынии (0,47% ВВП), на Мальте (0,65%) и в Латвии (0,74%).