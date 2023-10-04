Падение цен производителей в еврозоне в августе стало рекордным

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Цены производителей (индекс PPI) в еврозоне в августе рухнули на 11,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, говорится в отчете статистического управления Евросоюза (Eurostat).

Таким образом, они снизились по итогам четвертого месяца подряд, причем темпы падения оказались максимальными за всё время ведения расчетов.

Между тем аналитики в среднем прогнозировали еще более значительное снижение - на 11,6%, по данным Trading Economics.

Такое резкое падение обусловлено высокой базой сравнения из-за скачка цен на энергоносители в прошлом году. В августе их стоимость рухнула на 30,6% в годовом выражении.

Рост цен на средства производства составил 4,3%, на потребительские товары длительного и недлительного пользования - соответственно 4,7% и 6,7%.

Индекс PPI без учета стоимости энергоресурсов повысился на 1% в годовом выражении после подъема на 1,6% в июле.

Цены производителей в еврозоне в августе относительно предыдущего месяца выросли на 0,6%. Показатель увеличился впервые за восемь месяцев, при этом динамика совпала с консенсус-прогнозом.