Amazon уволит несколько сотен человек в подразделении Alexa

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Amazon.com Inc. планирует уволить несколько сотен человек в подразделении, занимающемся разработкой голосового помощника Alexa, в рамках общекорпоративной программы сокращения расходов. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на письмо вице-президента Amazon Дэниэла Рауша сотрудникам.

"Мы перенаправляем часть нашей активности с тем, чтобы лучше соответствовать бизнес-приоритетам, в том числе для максимизации ресурсов и усилий в сфере генеративного искусственного интеллекта", - сказано в письме.

Увольнения затронут сотрудников подразделения в разных странах, в том числе в США, Канаде и Индии.

За последнее время Amazon уволила свыше 27 тысяч сотрудников или свернула ряд убыточных инициатив.

С начала 2023 года капитализация компании выросла на 71,5%, до $1,48 трлн.