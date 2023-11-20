Brent подорожала до $81,16 за баррель

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут утром в понедельник после скачка в минувшую пятницу.

К 8:11 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,55 (0,68%), до $81,16 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $3,19 (4,1%) - до $80,61 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,53 (0,7%), до $76,57 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $2,99 (4,1%) - до $75,89 за баррель.

Благодаря активному подъему в пятницу обе марки сократили до минимума недельное снижение. За минувшую неделю котировки Brent снизились на 1%, WTI - на 1,7%.

Резкий рост котировок в пятницу был вызван слухами о том, что ОПЕК+ может продлить ограничения на добычу нефти на несколько месяцев или увеличить объем сокращений добычи топлива.

"Те, кто торгует нефтью не менее 10 лет, вспомнят шок на День благодарения 2014 года, когда ОПЕК отказалась от квот на добычу и обвалила цены с $80 до порядка $45 за баррель за считанные недели, - сказал MarketWatch редактор издания Sevens Report Research Тайлер Ричи. - Сейчас риски смещены в пользу "быков", потому что ужесточение ограничений добычи вернет фьючерсы к отметке $100 за баррель".

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на 6, рекордными темпами с февраля, и составило 500 единиц. Число газовых установок тем временем снизилось на 4, до 114, самого низкого уровня с начала сентября.