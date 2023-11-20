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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Котировки Brent ускорили рост и приближаются к $82 за баррель

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Подъем цен на нефть ускорился днем в понедельник, инвесторы оценивают вероятность очередного сокращения поставок топлива из стран ОПЕК.

К 14:35 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,33 (1,65%) - до $81,94 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,3 (1,71%) - до $77,34 за баррель.

В минувшую пятницу цены подскочили более чем на 4,1% на опасениях, что ОПЕК+ может продлить ограничения на добычу нефти на несколько месяцев или увеличить объем сокращений добычи топлива.

Саудовская Аравия, ведущий производитель нефти среди стран ОПЕК+, рассматривает возможность продления добровольного ограничения на добычу как минимум до весны следующего года, сообщила Financial Times со ссылкой на четыре источника, близких к правительству королевства.

Добровольное ограничение добычи на 1 млн баррелей в сутки вступило в силу летом и будет действовать до конца года. Сейчас Саудовская Аравия добывает около 9 млн баррелей нефти в сутки при максимально возможных 12 млн б/с.

Кроме того, ОПЕК+ обсуждает дополнительное снижение производства нефти объемом до 1 млн б/с, сообщил один источник FT. Эти два предложения могут быть вынесены на обсуждение во время следующей встречи группы 26 ноября.

"Мы по-прежнему ожидаем, что Саудовская Аравия и Россия продлят добровольные сокращения добычи на начало 2024 года, - написал Уоррен Паттерсон из ING Groep NV. - Дополнительные ограничения со стороны других членов ОПЕК+ остаются под вопросом".

Brent WTI ОПЕК Саудовская Аравия
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