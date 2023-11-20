Цена на нефть Brent выросла до $82,3 за баррель

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают подниматься вечером в понедельник на фоне ослабления доллара США.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:51 по московскому времени подорожали на $1,66 (2,06%) - до $82,27 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $1,58 (2,08%) - до $77,62 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,4%, что повышает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.