Банк России зарегистрировал допэмиссию акций Совкомбанка

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск акций Совкомбанка, говорится в сообщении регулятора.

Акционеры Совкомбанка в октябре одобрили увеличение уставного капитала кредитной организации на 500 млн рублей - до 2,469 млрд рублей. По открытой подписке банк планирует разместить 5 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая.

Таким образом, уставный капитал банка может вырасти на 25,4% - с 1,969 млрд рублей до 2,469 млрд рублей.

Акционеры Совкомбанка также одобрили обращение в "Московскую биржу" с заявлением о листинге акций.

Ранее представитель Совкомбанка заявил, что кредитная организация готова к IPO на протяжении многих лет и с 2020 года поддерживает регистрацию акций, которые банк может разместить в любой момент при подходящей рыночной конъюнктуре. "Согласно требованиям регулятора и "Московской биржи2, если акции не размещены в течение трех лет, то выпуск должен быть возобновлен, что сейчас и происходит", - сообщили "Интерфаксу" ранее в пресс-службе кредитной организации.

Совкомбанк несколько лет назад заявлял о планах провести IPO. Акционеры банка в марте 2020 года приняли решение выпустить дополнительно 5 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая для листинга на "Московской бирже" в случае принятия решения об IPO в будущем. Допэмиссия была зарегистрирована Банком России 20 апреля 2020 года (акции банк мог разместить в течение года). Потом Совкомбанк продлил срок размещения этой допэмиссии на один год - до 20 апреля 2022 года.

В феврале 2022 года Совкомбанк попал под санкции США.

Совкомбанк, как и многие российские компании и банки, не раскрывает сейчас состав акционеров. Ранее основным акционером Совкомбанка с долей 86,5% являлась "Совко Капитал Партнерс", конечными бенефициарами кредитной организации выступали топ-менеджеры банка, финансовые инвесторы и ряд суверенных фондов благосостояния (Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Кувейта, Японии, России, Китая и ОАЭ).

Сейчас у Совкомбанка свыше 40 акционеров, заявил в начале ноября зампред правления, руководитель корпоративно-инвестиционного блока банка Михаил Автухов в ходе эфира проекта Market Power. "Мы были готовы в течение последних трех лет, у нас зарегистрированная эмиссия была. Сейчас, наверное, основное - это конъюнктура. Понимание, что смысла какого-то откладывать вечно это нет. Всегда найдутся аргументы, почему это можно передвинуть. Мы готовы. С точки зрения, когда именно это состоится, тут конъюнктура определяющая. Я думаю, что мы в ближайшее время будем окончательно готовы, то есть все процедуры технические завершим в самое ближайшее время", - сказал Автухов.