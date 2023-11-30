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"Мосбиржа" с 15 декабря включит акции Совкомбанка в список допущенных к торгам

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" решила включить с 15 декабря обыкновенные акции Совкомбанка в раздел "первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Об этом сообщила пресс-служба биржи.

20 ноября Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск акций Совкомбанка. В октябре акционеры банка одобрили увеличение уставного капитала кредитной организации на 500 млн рублей - до 2,469 млрд рублей. По открытой подписке банк планирует разместить 5 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая. Таким образом, уставный капитал банка может вырасти на 25,4% - с 1,969 млрд рублей до 2,469 млрд рублей.

В октябре представитель Совкомбанка заявил, что кредитная организация готова к IPO на протяжении многих лет и с 2020 года поддерживает регистрацию акций, которые банк может разместить в любой момент при подходящей рыночной конъюнктуре.

Совкомбанк несколько лет назад заявлял о планах провести IPO. Акционеры банка в марте 2020 года приняли решение выпустить дополнительно 5 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая для листинга на "Московской бирже" в случае принятия решения об IPO в будущем. Допэмиссия была зарегистрирована Банком России 20 апреля 2020 года (акции банк мог разместить в течение года). Потом Совкомбанк продлил срок размещения этой допэмиссии на один год - до 20 апреля 2022 года.

В феврале 2022 года Совкомбанк попал под санкции США.

Совкомбанк, как и многие российские компании и банки, не раскрывает сейчас состав акционеров. Ранее основным акционером Совкомбанка с долей 86,5% являлась "Совко Капитал Партнерс", конечными бенефициарами кредитной организации выступали топ-менеджеры банка, финансовые инвесторы и ряд суверенных фондов благосостояния (Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Кувейта, Японии, России, Китая и ОАЭ).

У Совкомбанка сейчас 44 акционера, заявил первый зампред правления, совладелец банка Сергей Хотимский. "Между ними постоянно происходят какие-то сделки, постоянно кто-то разводится, делит пакеты, кто-то умер, к сожалению, наследники появились, какие-то заходят институциональные фонды, заканчивается время - они выходят, частные инвесторы, приходят топ-менеджеры... Невозможно управлять нормально акционерным капиталом в компании с таким количеством людей", - сказал Хотимский в интервью каналу "Вредный инвестор". Он отметил, что такая акционерная структура сложилась исторически. Из 15 топ-менеджеров, работающих свыше 10 лет в банке, 12 человек являются акционерами кредитной организации, из них у 7 менеджеров вложено в капитал банка свыше 80% личных средств. "Никто из них ничего не продает, и будут покупать", - отметил Хотимский.

Структура планируемой сделки по размещению акций, исходя из слов первого зампреда, предусматривает стандартное обязательство lock up для холдинговой структуры банка сроком на полгода.

Банк России Мосбиржа Совкомбанк Сергей Хотимский
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