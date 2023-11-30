"Мосбиржа" с 15 декабря включит акции Совкомбанка в список допущенных к торгам

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" решила включить с 15 декабря обыкновенные акции Совкомбанка в раздел "первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Об этом сообщила пресс-служба биржи.

20 ноября Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск акций Совкомбанка. В октябре акционеры банка одобрили увеличение уставного капитала кредитной организации на 500 млн рублей - до 2,469 млрд рублей. По открытой подписке банк планирует разместить 5 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая. Таким образом, уставный капитал банка может вырасти на 25,4% - с 1,969 млрд рублей до 2,469 млрд рублей.

В октябре представитель Совкомбанка заявил, что кредитная организация готова к IPO на протяжении многих лет и с 2020 года поддерживает регистрацию акций, которые банк может разместить в любой момент при подходящей рыночной конъюнктуре.

Совкомбанк несколько лет назад заявлял о планах провести IPO. Акционеры банка в марте 2020 года приняли решение выпустить дополнительно 5 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая для листинга на "Московской бирже" в случае принятия решения об IPO в будущем. Допэмиссия была зарегистрирована Банком России 20 апреля 2020 года (акции банк мог разместить в течение года). Потом Совкомбанк продлил срок размещения этой допэмиссии на один год - до 20 апреля 2022 года.

В феврале 2022 года Совкомбанк попал под санкции США.

Совкомбанк, как и многие российские компании и банки, не раскрывает сейчас состав акционеров. Ранее основным акционером Совкомбанка с долей 86,5% являлась "Совко Капитал Партнерс", конечными бенефициарами кредитной организации выступали топ-менеджеры банка, финансовые инвесторы и ряд суверенных фондов благосостояния (Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Кувейта, Японии, России, Китая и ОАЭ).

У Совкомбанка сейчас 44 акционера, заявил первый зампред правления, совладелец банка Сергей Хотимский. "Между ними постоянно происходят какие-то сделки, постоянно кто-то разводится, делит пакеты, кто-то умер, к сожалению, наследники появились, какие-то заходят институциональные фонды, заканчивается время - они выходят, частные инвесторы, приходят топ-менеджеры... Невозможно управлять нормально акционерным капиталом в компании с таким количеством людей", - сказал Хотимский в интервью каналу "Вредный инвестор". Он отметил, что такая акционерная структура сложилась исторически. Из 15 топ-менеджеров, работающих свыше 10 лет в банке, 12 человек являются акционерами кредитной организации, из них у 7 менеджеров вложено в капитал банка свыше 80% личных средств. "Никто из них ничего не продает, и будут покупать", - отметил Хотимский.

Структура планируемой сделки по размещению акций, исходя из слов первого зампреда, предусматривает стандартное обязательство lock up для холдинговой структуры банка сроком на полгода.