Структура "Росатома" заинтересовалась конкурсом проектов ветроэнергетики в Казахстане

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - АО "Новавинд" (ветроэнергетическая структура "Росатома") в ноябре объявила три закупки на предоставление банковской гарантии на участие в отборе проектов ветроэнергетики в Казахстане, следует из материалов компании на сайте госзакупок.

Общая мощность интересовавших компанию проектов составляла 300 МВт (по 100 МВт каждый). Отборы проектов были назначены на 13, 14 и 21 ноября 2023 г.

АО "Казахстанский оператор рынка электроэнергии и мощности" ("КОРЭМ") проводит отборы проектов возобновляемой энергетики с 2018 года. В 2023 году планируется отобрать 860 МВт проектов ветряной, солнечной энергетики, ГЭС и станций на биотопливе, говорится на сайте "КОРЭМ".

Интересовавшие "Новавинд" конкурсы предполагают строительство ветроэлектростанций по 100 МВт в Костанайской, Актюбинской и Абайской областях.

Как сообщает сайт "КОРЭМ", итоги первых двух конкурсов уже подведены. Победителями стали ТОО "Сангроу Казахстан Холдингс" и ТОО "Аргест". Суммарный объем предложений составил по 450 МВт на каждый проект. Результатов конкурса 21 ноября на сайте пока нет.

В "Новавинде" не прокомментировали интерес к проектам в Казахстане.

"НоваВинд" был создан в 2017 году для консолидации ветроэнергетических активов "Росатома", включая "ВетроОГК" и "ВетроОГК-2". В феврале 2018 года 49,5% "ВетроОГК" приобрела структура Газпромбанка, в начале 2021 г. Газпромбанк вошел в капитал "ВетроОГК-2", получив 49,5%.

На сегодняшний день "НоваВинд" ввел в РФ в эксплуатацию 780 МВт ветроэнергетических мощностей. Всего до 2027 г. компания построит ветроэлектростанции общей мощностью около 1,7 ГВт.