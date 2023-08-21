"Зарубежнефть" рассматривает покупку 50% доли ветроэнергетической компании в РФ

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Дочерняя компания "Зарубежнефти" - ООО "ЗН Энергия" - закупила услуги по проведению комплексной проверки (due diligence) и оценке рыночной стоимости 50% пакета акций компании, которая была создана для реализации проекта строительства и дальнейшей эксплуатации ветряных электрических станций на территории РФ.

Соответствующая закупочная документация опубликована на портале zakupki.gov.ru. Победителем тендера признано ООО "Финэкспертиза", на проверку и оценку ему отведено 45 дней с момента подписания контракта.

Отмечается, что "ЗН Энергия" намерена приобрести долю до 50% в российской ветроэнергетической компании, основанной в 2018 году. Общая установленная мощность электростанций компании - до 400 МВт. Большая часть электростанции введена в эксплуатацию, остальные будут введены в течение 12 месяцев.

Также "ЗН Энергия" выборочно приводит финансовые показатели интересующего ее актива за 2022 год: выручка - 1,5 млрд рублей (без НДС), прибыль от продаж - 0,7 млрд рублей. Выручка оцениваемого актива формируется за счет продажи мощности в рамках ДПМ ВИЭ (программа поддержки развития ВИЭ-генерации до 2024г) по 15-летнему договору, а также за счет продаж электроэнергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности.

Предполагаемые сроки закрытия сделки - второе полугодие 2023 года - первый квартал 2024 года.

В "Зарубежнефти" пока не прокомментировали детали предполагаемой сделки.

"ВетроОГК-2" выступает оператором проекта по строительству и эксплуатации ветроэлектростанций (ВЭС). По данным сайта "Новавинд", компания должна к 2028 году построить ВЭС общей мощностью порядка 1 ГВт. На данный момент "ВетроОГК-2" запустила две станции в Ставропольском крае мощностью 60 МВТ каждая - Медвеженскую ВЭС (декабрь 2021г) и Берестовскую ВЭС (январь 2023г).

В 2022 году замгендиректора "Новавинда" Егор Гринкевич сообщил о цели "Росатома" создать к 2030 г. портфель зарубежных проектов в ветроэнергетике общей мощностью до 5 ГВт. Одним из приоритетных направлений он называл Юго-Восточную Азию и, в частности, Вьетнам - флагманский регион деятельности "Зарубежнефти". Позже "Росатом" и вьетнамская An Xuan Energy подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется сооружение ветропарка мощностью 128 МВт во вьетнамской провинции Сон Ла.

Актуализированная стратегия "Зарубежнефти" предполагает формирование портфеля ВИЭ-проектов установленной мощностью более 300 МВт до 2025 года и более 1 тыс. МВт - до 2030 года. Отмечалось, что в первую очередь компания намерена обеспечить собственные активы "зеленой" электроэнергией для снижения углеродного следа с целью улучшения своего ESG-профиля, а также добиться снижения затрат за счет синергии проектов ВИЭ с нефтегазовым направлением.