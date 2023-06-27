Минпромторг планирует включить ветроустановки в перечень современных технологий для СПИК

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ планирует расширить перечень современных технологий за счет включения в него "суверенных ветроэнергетических установок большой мощности и ключевых компонентов". Отнесенность технологии к современной позволяет заключить специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0, предоставляет льготы, в том числе налоговые, и гарантирует продукции статус "российской" в обмен на выполнение инвестобязательств).

Заявка на включение ВЭУ в перечень современных технологий была размещена Минпромторгом в Государственной информационной системе промышленности (ГИСП), пишет во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Исходя из условий заявки, обязательной будет локализация гондол, лопастей и ступиц, локализация систем управления и генераторов остается на усмотрение инвестора. Минимальная мощность ВЭУ на безредукторной технологии составляет 4,5 МВт, на редукторной – 5 МВт.

Вместе с тем, по данным издания, в требованиях к техническим характеристикам ВЭУ содержится пункт об использовании российского программного обеспечения и производстве в РФ всех компонентов не позднее, чем через три года после подписания специнвестконтракта.

В числе претендентов на заключение СПИК 2.0 перечисляются входящий в "Росатом" "Новавинд", подконтрольная финскому Fortum и находящаяся под управлением Росимущества компания "Фортум", а также "Силовые машины" в возможном партнерстве с китайской Harbin Electric.

Ранее Минпромторг в 2018 году уже заключал СПИК о создании производства лопастей для турбин ВЭУ мощностью 3,6 МВт. Сторонами специнвестконтракта тогда выступили помимо министерства Ульяновская область и "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус" (структура датской Vestas). Компания была технологическим партнером в сфере ВИЭ для "Фортума". Весной прошлого года, после начала украинского конфликта, Vestas приняла решение о прекращении работы в РФ. СПИК был расторгнут, по факту прекращения контракта продолжаются судебные разбирательства.