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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

"Циан" в III квартале нарастил выручку на 44%, до 3,2 млрд рублей

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Выручка "Циан" (холдинговая компания - Cian plc) в III квартале 2023 года составила 3,24 млрд рублей, что на 44% превышает показатель аналогичного периода 2022 года, сообщила компания.

Скорректированная EBITDA показала рост на 98% - до 1,1 млрд рублей, рентабельность показателя сложилась на уровне 33,5%.

Результаты оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": ранее опрошенные аналитики ожидали выручку в 3,17 млрд рублей, скорр. EBITDA - на уровне 859 млн рублей.

Динамику выручки в "Циан" связывают с увеличением основного бизнеса, который принес компании 3 млрд рублей, показав рост на 40% год к году за счет высоких показателей выручки от размещения объявлений, лидогенерации и медийной рекламы.

Доходы от транзакционного бизнеса (объединяет сегменты "ипотечный маркетплейс", "оценка и аналитика" и "транзакционные бизнесы") увеличились в 2,7 раза - до 202 млн рублей.

Рост выручки привел к увеличению показателя скорр. EBITDA, рентабельность показателя также выросла - на 9 п.п.

Прибыль за отчетный период составила 812 млн рублей, увеличившись год к году в 2 раза.

В III квартале "Циан" нарастил операционные расходы на 25% - до 2,4 млрд рублей, за счет увеличения расходов на маркетинг.

Маркетинговые расходы выросли на 49% - до 965 млн рублей, а расходы на персонал - на 16%, до 1,1 млрд рублей.

Cian Циан
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