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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

В Минэнерго сообщили об обсуждении снятия запрета на экспорт летнего дизтоплива

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Правительство обсуждает возможность снятия запрета на экспорт летнего дизельного топлива, сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

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"О полном снятии запрета на экспорт нефтепродуктов речи нет - снимать запрет на зимнее дизтопливо не планируем. По летнему - вопрос решается", - сказал он.

Шульгинов также прокомментировал результаты увеличения экспортной пошлины почти на все виды нефтепродуктов - с 20 до 50 тыс. рублей за тонну, что считается заградительным барьером.

"Заградительная пошлина для непроизводителей на нефтепродукты действует. Если бы она не действовала, не было бы обращений различных компаний по исключению из этого перечня", - заметил он.

Минэнерго дизтопливо
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