Кабмин снял запрет на экспорт бензина из РФ в связи с насыщением внутреннего рынка

Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло решение о снятии с 17 ноября временного запрета на экспорт из РФ автомобильного бензина, сообщило Минэнерго. Запрет на экспорт нефтепродуктов был введен 21 сентября в рамках комплекса мер по стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива.

"В течение прошедших двух месяцев при сохранении высоких объемов переработки нефти на НПЗ обеспечено насыщение внутреннего рынка и создан профицит предложения автомобильного бензина, в том числе в биржевом канале реализации. В результате с начала запрета экспорта биржевые оптовые цены на автомобильный бензин существенно снизились. Запасы автомобильного бензина составляют около 2 млн тонн", - говорится в сообщении Минэнерго.

Ведомство подчеркивает, что зимний период традиционно характеризуется пониженным спросом на бензин и завершением цикла ремонтов на НПЗ. "В целях недопущения разгрузки нефтеперерабатывающих предприятий и обеспечения высоких уровней производства товарного автомобильного бензина, а также с учетом стабилизации ценовой ситуации на отечественном рынке принято решение о прекращении действия временного запрета на экспорт автомобильного бензина", - поясняет Минэнерго.

"Мониторинг производственных и ценовых показателей продолжится с целью возможного принятия оперативных мер по обеспечению топливом внутреннего рынка, включая возврат запрета на экспорт автомобильных бензинов в случае необходимости", - подчёркивает Минэнерго.

На прошлой неделе источник, знакомый с ситуацией, говорил "Интерфаксу", что власти обсуждают с нефтяными компаниями новое изъятие из запрета на экспорт нефтепродуктов. На одном из недавних совещаний по топливному рынку в правительстве рассматривалась целесообразность отмены запрета экспорта бензина с высоким октановым числом до АИ-95.

По мнению властей, российскому рынку не нужно столько бензина с октановым числом 92 и ниже, сколько производится в стране, и можно ослабить запрет на экспорт, а в отношении АИ-95 пока целесообразно сохранить ограничения. Позднее министр энергетики РФ Николай Шульгинов в беседе с журналистами подтвердил эту информацию, отметив, что обсуждается снятие запрета на экспорт бензина "и АИ-92, и АИ-95".

Как сообщалось, с 21 сентября в России был введен запрет на экспорт дизтоплива и бензина. Исключение сделано для поставок в страны ЕАЭС по индикативным балансам или протоколам, предусмотренным межправсоглашениями и т.д.

6 октября разрешен экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом при условии, что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от выпущенного ДТ. Экспорт бензина пока запрещен полностью.