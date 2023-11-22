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Новак анонсировал скорую отмену запрета на экспорт дизтоплива

Новак анонсировал скорую отмену запрета на экспорт дизтоплива
Вице-премьер РФ Александр Новак
Фото: Александр Астафьев/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В ближайшее время будет принято решение об отмене запрета на экспорт дизельного топлива, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

Он напомнил, что в нынешнем году было принято решение, которое ранее никогда не принималось - о запрете экспорта бензина и дизтоплива. И по мере насыщения внутреннего рынка был снят запрет на экспорт бензина.

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"В ближайшее время, думаю, будет принято решение об отмене запрета на экспорт дизельного топлива", - заметил Новак.

Комментируя развитие биржевой торговли топливом, он отметил увеличение биржевых нормативов по продажам нефтепродуктов, а также введение новых биржевых мер и инструментов, которое позволяет увеличить ликвидность и объем торгов. Также идет работа по упрощению доставки топлива - идет работа с РЖД, чтобы обеспечивать упрощенную систему доставки с базисных пунктов. Также ведется работа по исключению возможности манипулирования рынком, поскольку "биржевая торговля носит электронный характер".

"Важным направлением является развитие срочного рынка. В настоящий момент рассматривается возможность часть объемов, которые продаются на бирже, продавать через фьючерсные контракты. Думаю, в ближайшее время такие решения будут приняты", - сказал Новак.

Александр Новак Совет Федерации
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