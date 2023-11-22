Brent торгуется у $82,4 за баррель

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо меняются утром в среду.

А 8:02 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дешевели на $0,03%, до $82,42 за баррель. Во вторник Brent подорожала на $0,13, до $82,45 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,01, до $77,76 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,06 до $77,77 за баррель.

Участники рынка ждут встречи ОПЕК+, которая состоится в ближайшие выходные. Financial Times писала со ссылкой на источники, что на ней может быть рассмотрен вопрос продления действующих ограничений на добычу нефти, истекающих в конце года, или более резкое снижение производства топлива.

"Мы считаем, что у группы есть возможность повысить объем сокращений добычи, но полагаем, что Саудовская Аравия будет настаивать на том, чтобы другие страны разделили с ней эту ношу", - считает аналитик RBC Capital Хелима Крофт.

Кроме того, инвесторы оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе запасы в Штатах подскочили почти на 9,1 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго будут опубликованы позднее в среду.

Активность торгов на рынке нефти в конце недели, скорее всего, будет сниженной из-за празднования Дня благодарения в США.