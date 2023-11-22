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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

Новак считает сбалансированной ситуацию на глобальном рынке нефти

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Текущие цены на нефть находятся на достаточно хорошем уровне, рынок является сбалансированным, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"На мой взгляд, цены на нефть на сегодня объективно отражают существующую картину, они на достаточно хорошем уровне, и, соответственно, рынок сбалансирован. Но мы эти вопросы будем подробно обсуждать на предстоящей встрече (министров ОПЕК+, назначенной на 26 ноября - ИФ)", - сказал он.

Новак не стал комментировать прогнозы МЭА о сохранении избытка предложения нефти в 2024 году даже в случае продления ограничений ОПЕК+ на будущий год.

"Посмотрим анализ, который сделал JTC (технический комитет ОПЕК+ - ИФ), подготовленный к министерской встрече, и эти вопросы прокомментируем", - сказал он.

Вице-премьер также не ответил, есть ли предложения скорректировать условия сделки ОПЕК+.

Александр Новак МЭА ОПЕК JTC
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