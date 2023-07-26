Чистая прибыль Enel подскочила в 1,5 раза в I полугодии, выручка упала на четверть

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Итальянский электроэнергетический концерн Enel увеличил чистую прибыль в первом полугодии 2023 года почти в полтора раза, до 2,51 млрд евро по сравнению с 1,69 млрд евро за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности компании.

Скорректированная чистая прибыль выросла до 3,28 млрд евро с 2,16 млрд евро, EBITDA повысилась на 29%, до 10,74 млрд евро.

Выручка Enеl в январе-июне сократилась на 28% и составила 47,095 млрд евро.

Компания подтвердила годовой прогноз, согласно которому EBITDA составит 20,4-21 млрд евро, скорректированная чистая прибыль - 6,1-6,3 млрд евро.

Акции Enel подорожали на 0,4% в четверг.