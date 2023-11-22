Входящее в УК "Голдман групп" "Ист сайбериан петролеум" допустило техдефолт по облигациям

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - ООО "Ист сайбериан петролеум" допустило технический дефолт при выплате 47-го купона облигаций серии БО-П01 на сумму 1,497 млн рублей. Об этом сообщает на ленте раскрытия ООО "Регион финанс", выступающее представителем владельцев (ПВО) облигаций выпуска.

Выплата купона должна была состояться 21 ноября, до сих пор у НРД нет данных о получении средств по купону. "На момент публикации настоящего сообщения ответ о причинах неисполнения обязательств по облигациям не получен", - говорится в комментарии ПВО.

Как отмечает ПВО, владельцы облигаций вправе обратиться с требованием об исполнении обязательств по облигациям к поручителю по выпуску – ООО "СибНефтьРезерв".

ООО "Ист сайбериан петролеум" наряду с ООО "Торговый дом "Мясничий", а также ООО "ОбъединениеАгроЭлита" входят в ПАО "Управляющая компания "Голдман групп".

Как сообщалось, череда технических дефолтов у эмитентов группы началась 13 ноября, когда УК "Голдман групп" допустило технический дефолт при выплате купона по единственному выпуску облигаций в обращении. 20 ноября технические дефолты при выплате купонов и погашении части номиналов выпусков допустили ТД "Мясничий" и "ОбъединениеАгроЭлита".

У всех четырех компаний в обращении находится только по одному выпуску облигаций.

Ранее о подобном сценарии уже предупреждало рейтинговое агентство "Эксперт РА". Еще в мае агентство отозвало без подтверждения рейтинг УК "Голдман групп". Отзыв был совершен после снижения рейтинга до ruC и установления статуса "под наблюдением": тогда одна из входящих в "Голдман групп" компаний – ТД "Мясничий" – допустила техдефолт по выпуску коммерческих облигаций.

Как поясняло агентство, статус "под наблюдением" был обусловлен повышенной вероятностью невыполнения объектом рейтинга своих финансовых обязательств в краткосрочной перспективе – по всем облигационным выпускам группы платежи по облигациям осуществляются ежемесячно, что, по мнению агентства, увеличивает риск кассовых разрывов и реализацию очередного сценария технического дефолта.

Агрохолдинг Goldman Group, созданный в 1999 году, в настоящее время ведет работу по трем направлениям: производство и торговля мясом и мясопродукцией (ООО "Первая заготовительная компания", сеть мясных магазинов ООО "ТД Мясничий"); выращивание и хранение зерновых, масличных культур (ООО "Агроэлита", ООО "Атамановское ХПП" и ООО "Объединение агроэлита") и оптово-розничная торговля нефтепродуктами (ООО "ИС петролеум" и ООО "Сибнефтьрезерв").

Управлением активами холдинга занимается ПАО УК "Голдман групп", которое на 87,2%, согласно списку аффилированных лиц, раскрытого на сайте холдинга, принадлежит Роману Гольдману.