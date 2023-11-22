Рынок акций РФ превысил 3230п по индексу МосБиржи во главе с ВТБ и "Северсталью"

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду сохранил консолидационные настроения при смешанной динамике blue chips на фоне упавшей нефти (Brent откатилась к $79 за баррель) и подросших внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи превысил 3230 пунктов во главе с бумагами ВТБ и "Северстали" за счет ослабления рубля; выросли на дебютных торгах после IPO акции ПАО "Южуралзолото" (+3,8%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3230,65 пункта (+0,4%, максимум сессии - 3239,17 пункта), индекс РТС - 1151,94 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,6%.

Доллар к 18:50 вырос до 88,26 рубля (+0,49 рубля).

Подорожали акции "Северстали" (+1,6%), ВТБ (+1,6%), "Магнита" (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (+1,3%), "Газпром нефти" (+1,3%), "Татнефти" (+0,9%), Сбербанка (+0,8% и +0,8% "префы"), расписки OZON (+0,4%), TCS Group (+0,3%), бумаги "Московской биржи" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Норникеля" (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%).

TCS Group (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") в III квартале 2023 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 3,9 раза - до 23,6 млрд рублей по сравнению с 6,1 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2022 года, следует из отчета группы. Чистая прибыль группы за 9 месяцев 2023 года составила 60,2 млрд рублей, что в 5,7 раза больше результата за январь-сентябрь 2022 года (10,5 млрд рублей).

Эти результаты оказались выше консенсус-прогноза, предполагавшего чистую прибыль в III квартале в размере 20,9 млрд рублей, за 9 месяцев - 57,5 млрд рублей.

Подешевели акции Polymetal (-1,1%), "МТС" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,6%), бумаги "Аэрофлота" (-0,5%), "Роснефти" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "Русала" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

В среду на "Мосбирже" стартовали торги акциями "Южуралзолото" (ЮГК) после состоявшегося IPO (цена размещения была определена в 0,55 руб. за акцию, что соответствует нижней границе ценового диапазона).

По итогам торгов цена бумаг ЮГК составила 0,571 рубля (+3,8% к цене IPO), максимум сделок составил 0,64 руб. (+16,4%); объем торгов превысил 2,837 млрд рублей.

В рамках IPO объем размещения ЮГК составил 7 млрд рублей с учетом стабилизационного пакета, free float ЮГК составит около 6% от увеличенного уставного капитала. Привлеченные в ходе IPO средства поступят в компанию и будут использованы для снижения долговой нагрузки и в общекорпоративных целях. По цене размещения рыночная капитализация компании составила 117 млрд рублей.

Как отмечает инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций в середине недели умеренно скорректировался вверх. Восходящее движение наблюдалось на фоне локальной слабости рубля, сдерживала активность покупателей очередная волна снижения нефтяных котировок после появления новости о переносе заседания ОПЕК+ с 26 на 30 ноября.

Внешний фон был неоднородным. Опубликованные накануне протоколы ноябрьского заседания ФРС не принесли каких-либо неожиданностей и значимо на рыночной настрой не повлияли. Регулятор планирует принимать дальнейшие решения, основываясь на поступающих макроданных, при этом в Федрезерве не исключают еще одного повышения процентных ставок, если будет необходимо.

Из важных публикаций четверга внимания заслуживают протоколы последнего заседания ЕЦБ и предварительные ноябрьские индексы экономической активности (PMI) в промышленности и секторе услуг еврозоны. В США торги на биржах проводиться не будут в связи с празднованием Дня благодарения. "ВУШ Холдинг" опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал, напомнил эксперт.

"До конца торговой пятидневки приоритетным видится сценарий бокового движения рынка акций РФ. Прогноз по индексу МосБиржи на 23 ноября - 3175-3275 пунктов", - считает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, в среду крепость продемонстрировали акции Сбербанка, обновившие максимум с января 2022 года. С начала текущего года рыночная цена этих бумаг удвоилась, но потенциал роста по-прежнему имеется.

Основным поводом для роста котировок Сбера являются ожидания новостей с "Дня инвестора", назначенного на 6 декабря, где руководство банка обещает обнародовать обновленную стратегию. Инвесторы ожидают, что, возможно, изменения коснутся дивидендной политики. Существующая дивидендная политика Сбербанка предполагает выплату в качестве дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО, при этом не исключено, считает Мильчакова, что, возможно, банк внесет положительные для инвесторов изменения в дивидендную политику, повысив коэффициент дивидендных выплат до 60% от чистой прибыли по МСФО.

Также стоит помнить, что Сбербанк является основным бенефициаром роста кредитования и банковских услуг в России, который уже положительно отразился на финансовых результатах банка по МСФО за 9 месяцев 2023 года, подчеркнула Мильчакова.

По оценке ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, поддержку индексу МосБиржи оказывает небольшое ослабление рубля и рост акций крупнейших банков. Дивидендные ожидания в бумагах Сбербанка только крепнут, акции обновили максимум почти за два года. В начале декабря ожидается "День инвестора", в рамках которого могут быть объявлены параметры предполагаемых дивидендов за 2023 год. Однако уже сегодня можно сказать о том, что дивидендная база стала заметно больше по сравнению с 2022 годом. Также Сбер представил нейросеть, или искусственный интеллект, для создания полноценного видео. Сеть может создавать ролики по 8 секунд на различные темы. То есть Сбер в очередной раз подтверждает свой статус не только финансовой компании, но и передового разработчика IT-решений, отмечает аналитик.

На "Мосбирже" стартовали торги акциями "Южуралзолота", которые пользуются спросом у инвесторов. Группа золотодобывающих компаний пополнилась еще одним участником. По своей сути, акции золотодобытчиков рассматриваются как производный инструмент от золота. Соответственно, интерес может оказаться достаточно большим. По данным компании, основной объем заявок при первичном размещении акций "Южуралзолота" был от институциональных инвесторов, напомнил Кочетков.

Также аналитик обратил внимание на то, что технический комитет ОПЕК обратился к ведущим трейдерам на рынке нефти для консультаций. Согласно информации Reuters, подготовленная презентация показала достаточно пессимистичный взгляд на рынок нефти. Возможно, что подобная информация может увеличить вероятность дополнительного сокращения производства нефти в рамках ОПЕК+ в конце ноября. Нефть подешевела на статистике API о росте запасов в США. Статистика запасов подтверждает сезонность, которая характеризуется профилактическими работами на НПЗ, во время которых снижается спрос на сырую нефть, но одновременно происходит более медленное пополнение запасов нефтепродуктов, отмечает Кочетков.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин, ситуация на рынке акций РФ пока выглядит стабильно, за последний месяц индекс МосБиржи практически не изменился, несмотря на укрепление рубля и нисходящую коррекцию в нефти. Ближайшие перспективы в большей степени будут зависеть от решения ЦБ РФ по ставке 15 декабря и прогнозов регулятора.

Если ставка будет повышена еще на 100 б.п., то рынок акций РФ может отреагировать негативно. Если же ставка останется неизменной, это увеличит ожидания окончания цикла ужесточения ДКП, что будет позитивом. Также к концу года ожидаются дивидендные отсечки крупных компаний ("ЛУКОЙЛ", "Фосагро", "Норникель", "Газпром нефть") - это может подогреть спрос на эти бумаги и в начале 2024 года за счет ожиданий реинвестиций выплаченных дивидендов, полагает эксперт.

В США во вторник индексы акций снизились на 0,2-0,6% после публикации протокола ноябрьского заседания Федрезерва, в котором говорится об опасениях руководителей регулятора, что сильный рост американской экономики может вызвать новое ускорение инфляции.

Американский ЦБ в начале ноября сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых, максимальном за 22 года. При этом все члены FOMC согласились с тем, что регулятору нужно придерживаться осторожного подхода к денежно-кредитной политике. Эта политика должна "оставаться ограничительной в течение некоторого времени, до тех пор, пока инфляция не начнет очевидным образом замедляться", говорится в протоколе.

В Азии в среду отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia просел на 0,2%, южнокорейский Kospi прибавил 0,05%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 0,04%), нет единого вектора в Европе (индекс FTSE просел на 0,2%, CAC 40 и DAX растут на 0,4-0,5%), "плюсуют" США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,4-0,6%).

На нефтяном рынке в среду цены вернулись к снижению, причем откат ускорился к вечеру на фоне новостей, что встреча министров ОПЕК+ перенесена с 26 на 30 ноября. Ранее планируемое на 25 ноября заседание конференции ОПЕК также перенесено на 30 ноября. В этот же день состоится и заседание министерского комитета ОПЕК+.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени в среду составила $79,21 за баррель (-3,9% и +0,2% накануне), январская цена WTI - $74,63 за баррель (-4% и -0,1% во вторник).

Ранее в среду вице-премьер РФ Александр Новак заявил журналистам, что текущие цены на нефть находятся на достаточно хорошем уровне, рынок является сбалансированным.

"На мой взгляд, цены на нефть на сегодня объективно отражают существующую картину, они на достаточно хорошем уровне, и соответственно, рынок сбалансирован. Но мы эти вопросы будем подробно обсуждать на предстоящей встрече (министров ОПЕК+ - ИФ)", - сказал он.

Ранее Financial Times написала со ссылкой на источники, что на встрече ОПЕК+ может быть рассмотрен вопрос продления действующих ограничений на добычу нефти, истекающих в конце года, или более резкое снижение производства топлива.

Вероятность того, что страны ОПЕК+ примут решение еще сильнее сократить добычу нефти на ближайшем заседании, составляет около 35%, полагают эксперты банка Goldman Sachs.

Дополнительное ограничение добычи, если и случится, будет умеренным и непродолжительным, а обязательства по снижению производства разделят ведущие нефтепроизводители, считают эксперты. Речь может идти о совокупном снижении добычи еще на 0,5-1 млн баррелей в сутки в течение января-марта со стороны Саудовской Аравии, России, ОАЭ, Ирака и Кувейта.

Также инвесторы оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе запасы в Штатах подскочили почти на 9,1 млн баррелей.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 8,701 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста запасов нефти на 1,16 млн баррелей.

Активность торгов на рынке нефти в конце недели, скорее всего, будет сниженной из-за празднования Дня благодарения в США.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Нижнекамскшина" (+14,8%), ПАО "РБК" (+9,9%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+9,9%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (+9,7% и +9,9% "префы"), ПАО "Генетико" (+8,3%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (+5,5%), "Магаданэнерго" (+5,2% и +3,1% "префы"), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+4,5%).

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП, входит в группу ОЗК) может выплатить дивиденды по итогам января-сентября 2023 года. Как сообщается в материалах компании, вопрос о выплате дивидендов включен в повестку дня заседания совета директоров, которое состоится 23 ноября. Заседание пройдет в заочной форме.

Акционеры ПАО "ВУШ Холдинг" (+3%, до 235,6 рубля) утвердили решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года в размере 10,25 рубля на обыкновенную акцию, сообщила компания. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 4 декабря.

Подешевели акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (-6,5%), "ИК Русс-Инвест" (-6,4%), "Сегежа Групп" (-5,3%), "Мечела" (-3,5% и -4,2% "префы"), ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-дону" (-3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 54,71 млрд рублей (из них 12,5 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,33 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,45 млрд рублей на расписки Ozon).