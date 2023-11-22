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ЮГК решила увеличить объем размещения до 7 млрд рублей

В результате IPO free float ЮГК составит около 6%, цена размещения определена в 55 копеек за акцию

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Цена размещения акций группы компаний "Южуралзолото" (ЮГК) в рамках IPO определена в 55 копеек за акцию, сообщила компания. Она решила увеличить объем размещения до 7 млрд рублей.

Цена размещения соответствует нижней границе ценового диапазона, который был установлен на уровне 55-60 копеек за одну акцию.

Исходя из предварительных параметров IPO, компания могла бы привлечь 5,5 млрд рублей, но решила увеличить объем размещения до 7 млрд рублей с учетом стабилизационного пакета. В результате IPO free float ЮГК составит около 6% от увеличенного уставного капитала.

По цене размещения рыночная капитализация компании составит 117 млрд рублей.

"Сделка сопровождалась повышенным интересом со стороны розничных и институциональных инвесторов. Совокупный спрос инвесторов многократно превысил предложение по всему объявленному ценовому диапазону", - отметила ЮГК.

Предложение состояло исключительно из акций допэмиссии. Основной акционер, Константин Струков, не продавал свои бумаги. Привлеченные в ходе IPO средства поступят в компанию и будут использованы для снижения долговой нагрузки и в общекорпоративных целях.

В рамках сделки предусмотрен стандартный период lock-up сроком на полгода для компании и ее владельца, а также механизм стабилизации в объеме до 15% от размера предложения, который будет действовать в течение 30 дней.

Торги акциями ЮГК начнутся в среду, в 16:00 по московскому времени.

Сбор заявок от инвесторов продолжался с 13 до 21 ноября.

О планах провести IPO на "Мосбирже" и предложить инвесторам до 5% акций ЮГК сообщила 9 ноября.

"Южуралзолото" входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России. Группа ведет добычу в России в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Владельцем ЮГК с близкой к 100% долей является Константин Струков.

Южуралзолото ЮГК Альфа-банк Константин Струков Мосбиржа
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