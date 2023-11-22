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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:43

TCS Group за 9 месяцев увеличила чистую прибыль по МСФО до 60,2 млрд руб.

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - TCS Group (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") в III квартале 2023 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 3,9 раза - до 23,6 млрд рублей по сравнению с 6,1 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2022 года, следует из отчета группы.

Чистая прибыль группы за девять месяцев 2023 года составила 60,2 млрд рублей, что в 5,7 раза больше результата за январь-сентябрь 2022 года (10,5 млрд рублей).

Эти результаты оказались выше консенсус-прогноза, предполагавшего чистую прибыль в III квартале в размере 20,9 млрд рублей, за девять месяцев - 57,5 млрд рублей.

Расходы TCS Group на резервы в третьем квартале 2023 года снизились на 22,6% - до 13,9 млрд рублей. За девять месяцев текущего года расходы на резервы составили 37,1 млрд рублей, что на 24,9% меньше расходов за январь-сентябрь прошлого года.

TCS Group Тинькофф банк
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