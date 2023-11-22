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Альфа-банк разместил локальные бонды на 12,3 млрд руб., заместив 82% евробондов с погашением в январе 2025 г.

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Альфа-банк разместил локальные облигации на 12,3 млрд рублей в рамках замещения евробондов с погашением в январе 2025 года, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия информации.

Всего было размещено 123 136 облигаций номиналом 100 тыс. рублей каждая. Доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 82,09%.

Все размещенные облигации были оплачены евробондами, выпущенными Alfa Bond Issuance Plc, со сроком погашения 30 января 2025 года.

Изначальный объем этого выпуска составлял 15 млрд рублей, банк разместил его в 2020 году, ставка купона по евробондам составляет 6,75%.

Совет директоров Альфа-банка в начале сентября одобрил замещение локальными долговыми бумагами двух выпусков рублевых еврооблигаций банка с погашением в январе и августе 2025 года.

Замещающие облигации появились на рынке с прошлого года, когда российские заемщики законодательно получили возможность размещать локальные облигации для обмена на них находящихся в обращении евробондов. Основные параметры (номинал, срок погашения, купон) замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков.

До последнего времени размещение этих облигаций было одной из опций для заемщиков, но опубликованный в конце мая указ президента РФ сделал выпуск таких долговых бумаг обязательным.

У Альфа-банка помимо рублевых выпусков в обращении находятся несколько выпусков долларовых евробондов, в том числе "вечные". О планах по их замещению кредитная организация пока публично не сообщала.

Альфа-банк
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