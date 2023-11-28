Альфа-банк 30 ноября начнет замещение рублевых евробондов с погашением в августе 2025 года

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Альфа-банк 30 ноября начнет размещение локальных облигаций для замещения рублевых евробондов с погашением в августе 2025 года, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия.

Банк может разместить до 100 тыс. облигаций номиналом 100 тыс. рублей каждая. Максимальный объем размещения составляет 10 млрд рублей, что соответствует объему находящихся в обращении замещаемых евробондов. Этот выпуск банк разместил в 2021 году, ставка купона по нему составляет 7,85%.

Сбор заявок будет проходить с 11:00 30 ноября до 18:00 14 декабря. Планируемая дата окончания размещения – 20 декабря. Владелец евробондов, участвующий в обмене, должен обеспечить поступление еврооблигаций на счет депо эмитента 18 декабря.

В ноябре Альфа-банк уже заместил один выпуск рублевых еврооблигаций. Кредитная организация разместила локальные бонды на 12,3 млрд рублей, заместив 82% евробондов с погашением в январе 2025 года.

Замещающие облигации появились на рынке с прошлого года, когда российские заемщики законодательно получили возможность размещать локальные облигации для обмена на них находящихся в обращении евробондов. Основные параметры (номинал, срок погашения, купон) замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков. Изначально размещение этих облигаций было одной из опций для заемщиков, но опубликованный в конце мая указ президента РФ сделал выпуск таких долговых бумаг обязательным.

У Альфа-банка помимо рублевых выпусков в обращении находятся несколько выпусков долларовых евробондов, в том числе "вечные". О планах по их замещению кредитная организация пока публично не сообщала.