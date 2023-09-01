СД Альфа-банка одобрил замещение двух выпусков рублевых евробондов с погашением в 2025 г.

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров Альфа-банка одобрил замещение локальными долговыми бумагами двух выпусков рублевых еврооблигаций с погашением в январе и августе 2025 года, сообщила кредитная организация.

Сейчас в обращении находятся еврооблигации банка с погашением в январе 2025 года на 15 млрд рублей и с погашением в августе 2025 года на 10 млрд рублей.

Банк планирует разместить по открытой подписке до 150 тыс. и 100 тыс. замещающих облигаций соответственно, таким образом номинал одной бумаги составит 100 тыс. рублей. Оплата новых долговых бумаг при размещении будет осуществляться евробондами соответствующих выпусков.

Выпуск на 15 млрд рублей Альфа-банк разместил в 2020 году, ставка купона по нему составляет 6,75%. Выпуск на 10 млрд руб. был размещен в 2021 году, ставка купона - 7,85%. Номинал одной еврооблигации обоих выпусков составляет 100 тыс. руб.

Альфа-банк с 2022 года находится под блокирующими санкциями США. Кредитная организация, которая в прошлом была одним из самых активных заемщиков на внешнем рынке в финансовом секторе, осуществляет выплаты по всем выпускам своих евробондов, включая бессрочные, в адрес российских держателей напрямую в рублях.

Замещающие облигации появились на рынке с прошлого года, когда российские заемщики законодательно получили возможность размещать локальные облигации для обмена на них находящихся в обращении евробондов. Основные параметры замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков.

До последнего времени размещение этих облигаций было одной из опций для заемщиков, но опубликованный в конце мая указ президента РФ сделал выпуск таких долговых бумаг обязательным.

Российские банки замещающие облигации пока не размещали, в том числе из-за регуляторных проблем, связанных с замещением субординированных инструментов, которые они включают в капитал.

В ноябре прошлого года Совкомбанк завершил размещение по закрытой подписке локальных бондов на $163,6 млн (27% от возможного объема). Кредитная организация сообщала, что в рамках размещения этого выпуска на новые локальные бонды можно было обменять еврооблигации банка разных типов, в том числе бессрочные. Формально этот выпуск локальных бондов не являлся замещающим, поскольку срок его погашения не совпадал со сроками погашения обмениваемых евробондов, как это предусмотрено законом о выпуске таких облигаций. Сам банк позиционировал его как "процесс покупки и продажи" долговых бумаг.