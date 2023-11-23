Акции "Инарктики" упали на 4,6% на новостях о SPO на МосБирже

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Акции "Инарктики" в начале торгов в четверг упали на 4,6% (с 968,5 рубля до 924 рублей за штуку) на новостях о продаже на Московской бирже 3,3 млн акций в рамках SPO.

Компания "Инарктика", ведущий производитель атлантического лосося и форели в РФ, объявила SPO на Московской бирже.

Как сообщается в пресс-релизе, в рамках размещения продающие акционеры - ООО "Инарктика Северо-Запад" и АО "ИГС Инвест" - предложат пакет обыкновенных акций компании в размере 3,3 млн штук, что составляет около 4% от общего количества акций.

Диапазон цены - от 900 до 968,5 руб. за штуку

В результате SPO компания планирует увеличить долю акций в свободном обращении до не менее 18%, часть средств будет направлена на развитие бизнеса.