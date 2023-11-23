"Инарктика" объявила SPO на "Московской бирже"

Объем предложения - 3,3 млн обыкновенных акций, или 4% уставного капитала

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Инарктика", ведущий производитель атлантического лосося и форели в России объявило о начале вторичного размещения обыкновенных акций на "Московской бирже".

Продающие акционеры – ООО "Инарктика Северо-Запад" (казначейский пакет) и АО "ИГС Инвест" - предложат инвесторам 3,4 млн акций компании, или около 4% от их общего количества.

"Инарктика Северо-Запад" - "дочка" самой компании, "ИГС Инвест" принадлежит гендиректору "Инарктики" Илье Соснову. Как распределяется продаваемый объем между квазиказначейским пакетом и пакетом Соснова, в сообщении не указано. "Интерфакс" направил запрос в компанию.

Ожидается, что в результате SPO free-float компании составит не менее 18%.

Ценовой диапазон предложения составит от 900,0 до 968,5 рубля за за бумагу. Верхняя планка соответствует цене закрытия в среду, нижняя - дисконту к ней в размере около 7%. Объем привлечения в случае размещения по нижней границе составит около 3 млрд рублей.

В "Инарктике" ожидают, что итоговая цена не превысит цену закрытия последнего торгового дня периода сбора заявок, но будет установлена в границах ценового диапазона.

Сбор заявок на участие в SPO начнется 23 ноября и продлится по 29 ноября, но может быть закрыт досрочно по решению продающих акционеров, предупредила компания.

Вырученные в результате средства "Инарктика" планирует направить на развитие бизнеса и общекорпоративные цели.

Инвесторы получат право через полгода после сделки приобрести одну дополнительную акцию по цене вторичного размещения за каждые пять акций, купленных в рамках SPO. Брокером продающих акционеров выступает инвестбанк "Синара".

Как заявил гендиректор компании Илья Соснов, количество акционеров "Инарктики" уже превышает 130 тысяч.

"Вторичное размещение позволит нам увеличить долю акций компании, находящихся в свободном обращении. Увеличение free float должно повысить ликвидность наших бумаг и повысить рыночную стоимость компании, что является одной из ключевых задач менеджмента. Привлеченные от продажи казначейского пакета средства мы планируем инвестировать в дальнейшее развитие бизнеса", - сказал он.

Уставный капитал компании разделен на 87 876 649 акций номиналом 100 рублей каждая. Основными владельцами компании (по 24,9%) являются Соснов и ООО "УК "Свиньин и партнеры", 22% принадлежит Максиму Воробьеву.

Компания ежеквартально выплачивает дивиденды. В конце октября совет директоров рекомендовал дивиденды за 9 месяцев этого года в размере 19 рублей на акцию. Общая сумма составит 1,669 млрд рублей. По итогам первого квартала компания выплатила 16 рублей на акцию (1,406 млрд рублей), полугодия - 10 рублей (878,766 млн рублей).

"Инарктика" занимается выращиванием рыбы в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии. Ей принадлежат 10 ферм по выращиванию атлантического лосося и морской форели в Баренцевом море, 3 площадки по выращиванию радужной форели на Сегозере в Карелии. Потенциал выращивания рыбы в этих водоемах оценивается в 60 тыс. тонн (в живом весе).

Выручка компании за 9 месяцев этого года составила 20 млрд рублей, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. EBITDA снизилась на 9%, до 9,028 млрд рублей, EBITDA margin - до 45% с 55% годом ранее. За 9 месяцев компания реализовала 20,3 тыс. тонн продукции, что на 6% больше, чем в январе-сентябре прошлого года.