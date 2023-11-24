Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:41

"Инарктика" оценивает необходимые капзатраты на ближайшие годы в 20 млрд руб.

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Компании "Инарктика", производителю атлантического лосося и форели, в ближайшие годы может потребоваться порядка 20 млрд рублей для того, чтобы выйти на запланированный объем выращивания рыбы.

"Чтобы реализовать стратегию роста (выращивания рыбы - ИФ) до 60 тысяч тонн, нам нужно порядка 20 млрд рублей", - заявил генеральный директор "Инарктики" Илья Соснов на онлайн-презентации объявленного накануне SPO на "Московской бирже".

При этом он подчеркнул, что эта оценка неточная, потому что объем затрат будет зависеть от многих факторов, в том числе инфляции и технологических решений

Говоря о проектах компании, которые реализуются в настоящее время, Соснов сообщил, что это, прежде всего, завод по выращиванию мальков в Кондопоге мощностью 6 млн мальков в год и завод по производству кормов на 70 тысяч тонн в год. "Что касается малькового завода, то большую часть денег потратим в этом году. "Хвосты" останутся небольшие на 2024 год. Для кормового завода закупили все оборудование в Китае, в следующем году начнем активно строить и в 2025 году запустим", - сказал он.

Как сообщалось, в 2022 году компания реализовала 25,6 тыс. тонн рыбы против 27,9 тысячи тонн в 2021 году. За 9 месяцев этого года реализация увеличилась в годовом выражении на 6%, до 20,3 тысячи тонн. Компания ориентируется на показатель в 60 тысяч тонн в год. Срок его достижения не указывается.

23 ноября "Инарктика" объявила SPO на "Московской бирже". В его рамках продающие акционеры - ООО "Инарктика Северо-Запад" (дочка компании) и АО "ИГС Инвест" (принадлежит Соснову) предложат пакет обыкновенных акций в размере 3,3 млн штук, что составляет около 4% уставного капитала. Как распределяется продаваемый объем между квазиказначейским пакетом и пакетом Соснова, в сообщении не указано. "Интерфаксу" в компании заявили, что пропорция будет определена по результатам сбора книги заявок, который пройдет с 23 по 29 ноября. По решению продающих акционеров книга может быть закрыта и раньше.

Диапазон цены предложения - от 900 до 968,5 рубля за штуку. В результате SPO доля акций в свободном обращении должна составить не менее 18%, часть средств будет направлена на развитие бизнеса. Брокером продающих акционеров выступает инвестбанк "Синара".

Как заявил Соснов, "итоговая цель компании - попасть в индекс Мосбиржи".

Уставный капитал "Инарктики" разделен на 87 876 649 акций номиналом 100 рублей каждая. Основными владельцами компании (по 24,9%) являются Соснов и ООО "УК "Свиньин и партнеры", 22% принадлежит Максиму Воробьеву.

"Инарктика" занимается выращиванием рыбы в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии. Ей принадлежат 10 ферм по выращиванию атлантического лосося и морской форели в Баренцевом море, 3 площадки по выращиванию радужной форели на Сегозере в Карелии. Потенциал выращивания рыбы в этих водоемах оценивается в 60 тысяч тонн (в живом весе).

Выручка компании за 9 месяцев этого года составила 20 млрд рублей, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. EBITDA снизилась на 9%, до 9,028 млрд рублей, EBITDA margin - до 45% с 55% годом ранее.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ РФ ужесточил лимиты на выдачу потребкредитов и кредитных карт в I кв. 2024 г.

ЦБ РФ ужесточил лимиты на выдачу потребкредитов и кредитных карт в I кв. 2024 г.

Страховщики начнут тестировать свободные тарифы на "коротком" ОСАГО в 2024 г.

Страховщики начнут тестировать свободные тарифы на "коротком" ОСАГО в 2024 г.

Набсовет банка "Санкт-Петербург" утвердил стратегию развития на 2024-2026 годы

Яблочко не налилось - садоводы отмечают снижение урожая и рентабельности. Обзор

Яблочко не налилось - садоводы отмечают снижение урожая и рентабельности. Обзор

Падение акций Polymetal превысило 9%

Падение акций Polymetal превысило 9%

ВТБ за 10 месяцев получил 402,8 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

ВТБ за 10 месяцев получил 402,8 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

BASF изучает продажу Wintershall Dea

BASF изучает продажу Wintershall Dea
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });