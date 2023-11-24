"Инарктика" оценивает необходимые капзатраты на ближайшие годы в 20 млрд руб.

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Компании "Инарктика", производителю атлантического лосося и форели, в ближайшие годы может потребоваться порядка 20 млрд рублей для того, чтобы выйти на запланированный объем выращивания рыбы.

"Чтобы реализовать стратегию роста (выращивания рыбы - ИФ) до 60 тысяч тонн, нам нужно порядка 20 млрд рублей", - заявил генеральный директор "Инарктики" Илья Соснов на онлайн-презентации объявленного накануне SPO на "Московской бирже".

При этом он подчеркнул, что эта оценка неточная, потому что объем затрат будет зависеть от многих факторов, в том числе инфляции и технологических решений

Говоря о проектах компании, которые реализуются в настоящее время, Соснов сообщил, что это, прежде всего, завод по выращиванию мальков в Кондопоге мощностью 6 млн мальков в год и завод по производству кормов на 70 тысяч тонн в год. "Что касается малькового завода, то большую часть денег потратим в этом году. "Хвосты" останутся небольшие на 2024 год. Для кормового завода закупили все оборудование в Китае, в следующем году начнем активно строить и в 2025 году запустим", - сказал он.

Как сообщалось, в 2022 году компания реализовала 25,6 тыс. тонн рыбы против 27,9 тысячи тонн в 2021 году. За 9 месяцев этого года реализация увеличилась в годовом выражении на 6%, до 20,3 тысячи тонн. Компания ориентируется на показатель в 60 тысяч тонн в год. Срок его достижения не указывается.

23 ноября "Инарктика" объявила SPO на "Московской бирже". В его рамках продающие акционеры - ООО "Инарктика Северо-Запад" (дочка компании) и АО "ИГС Инвест" (принадлежит Соснову) предложат пакет обыкновенных акций в размере 3,3 млн штук, что составляет около 4% уставного капитала. Как распределяется продаваемый объем между квазиказначейским пакетом и пакетом Соснова, в сообщении не указано. "Интерфаксу" в компании заявили, что пропорция будет определена по результатам сбора книги заявок, который пройдет с 23 по 29 ноября. По решению продающих акционеров книга может быть закрыта и раньше.

Диапазон цены предложения - от 900 до 968,5 рубля за штуку. В результате SPO доля акций в свободном обращении должна составить не менее 18%, часть средств будет направлена на развитие бизнеса. Брокером продающих акционеров выступает инвестбанк "Синара".

Как заявил Соснов, "итоговая цель компании - попасть в индекс Мосбиржи".

Уставный капитал "Инарктики" разделен на 87 876 649 акций номиналом 100 рублей каждая. Основными владельцами компании (по 24,9%) являются Соснов и ООО "УК "Свиньин и партнеры", 22% принадлежит Максиму Воробьеву.

"Инарктика" занимается выращиванием рыбы в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии. Ей принадлежат 10 ферм по выращиванию атлантического лосося и морской форели в Баренцевом море, 3 площадки по выращиванию радужной форели на Сегозере в Карелии. Потенциал выращивания рыбы в этих водоемах оценивается в 60 тысяч тонн (в живом весе).

Выручка компании за 9 месяцев этого года составила 20 млрд рублей, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. EBITDA снизилась на 9%, до 9,028 млрд рублей, EBITDA margin - до 45% с 55% годом ранее.