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Автопроизводитель Stellantis сократит штат двух заводов в США

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Автопроизводитель Stellantis NV, образованный в результате слияния Fiat Chrysler и PSA Group, намерен уволить часть сотрудников двух заводов по сборке машин Jeep в США с целью сокращения расходов.

Заводы находятся в Детройте и Толедо (штат Огайо), на них работает свыше 10 тыс. человек.

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Как говорится в пресс-релизе компании, отчасти сокращение штата вызвано новыми правилами относительно выбросов вредных веществ в штате Калифорния, которые могут вызвать сокращение продаж и вынуждают производителей пойти на меры экономии.

Ранее в этом году Stellantis анонсировал необходимость снизить затраты после того, как забастовка сотрудников в США привела к потере около 3 млрд евро выручки.

Продажи Stellantis в США в третьем квартале сократились на 2% в годовом выражении, в том числе продажи Jeep упали на 4%. Объем проданных компанией машин в Штатах примерно на треть ниже уровня 2018 года, по данным Cox Automotive.

Акции Stellantis на торгах в Милане в пятницу дешевеют на 0,2%. С начала года капитализация компании подскочила на 57,5%, до 66,22 млрд евро.

Stellantis США
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