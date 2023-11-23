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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Нефть дешевеет на новости о переносе встречи ОПЕК+

Цена Brent опустилась до $81,1 за баррель

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются днем в четверг на новостях о переносе министерской встречи ОПЕК+ и резком росте запасов в США.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:18 по московскому времени подешевели на $0,86 (1,05%) - до $81,1 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,72 (0,93%) - до $76,38 за баррель. Основная сессия в четверг проводиться не будет из-за празднования в США Дня благодарения.

В миреИсточники объяснили перенос встречи ОПЕК+ разногласиями в оценке добычи Анголы и НигерииЧитать подробнее

В среду стало известно о переносе встречи министров ОПЕК+ с 26 на 30 ноября. Ранее планируемое на 25 ноября заседание конференции ОПЕК также перенесено на 30 ноября, сообщила организация.

Как сообщало агентство Bloomberg, перенос случился из-за того, что Саудовская Аравия выразила недовольство другими странами-участницами по поводу уровня добычи. Королевство, которое с июля дополнительно сокращает добычу на 1 млн баррелей в сутки, вело трудные переговоры с другими членами об уровнях добычи, заявили делегаты, пожелавшие остаться анонимными.

Перенос встречи ОПЕК+ подчеркивает напряженность внутри группы, но едва ли повлияет на результат, полагают аналитики Citigroup. Они ожидают, что Саудовская Аравия продлит добровольное ограничение добычи на 1 млн б/с на начало 2024 года, а остальные страны в целом пообещают придерживаться установленных квот до конца года.

Между тем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,701 млн баррелей, говорится в опубликованном накануне еженедельном докладе министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина за неделю, завершившуюся 17 ноября, повысились на 749 тыс. баррелей, запасы дистиллятов - сократились на 1,018 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста запасов нефти на 1,16 млн баррелей, снижения запасов бензина на 150 тыс. баррелей и уменьшения запасов дистиллятов на 761 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли за неделю на 858 тыс. баррелей.

Brent WTI ОПЕК ОПЕК+
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