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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:41

Brent перешла к слабому росту и торгуется у $81,78 за баррель

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти меняются слабо и разнонаправленно днем в пятницу.

К 14:29 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,36 (0,44%) - до $81,78 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,28 (0,36%) - до $76,82 за баррель. Накануне торги WTI не проводились из-за празднования в США Дня благодарения.

Участники рынка ждут перенесенной на следующую неделю встречи министров ОПЕК+. Она состоится 30 ноября вместо 26 ноября и пройдет в онлайн-формате, а не очном.

Ранее сообщалось, что на встрече может быть рассмотрен вопрос продления действующих ограничений на добычу нефти, истекающих в конце года, или более резкое снижение производства топлива.

"Цены на нефть, скорее всего, будут умеренно колебаться в ожидании встречи ОПЕК+, - написали аналитики Commerzbank AG. - Саудовская Аравия, судя по всему, по-прежнему готова взять на себя львиную долю сокращения добычи, необходимого для стабилизации рынка".

Brent WTI ОПЕК Саудовская Аравия
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