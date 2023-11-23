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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Международные резервы России с 10 по 17 ноября выросли на $3,9 млрд

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 17 ноября составили $581,2 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 10 ноября международные резервы составляли $577,3 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $3,9 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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