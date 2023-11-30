Международные резервы РФ с 17 по 24 ноября выросли на $6,3 млрд

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 24 ноября составили $587,5 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 17 ноября международные резервы равнялись $581,2 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $6,3 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.