Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Международные резервы РФ с 3 по 10 ноября выросли на $300 млн

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 10 ноября составили $577,3 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 3 ноября международные резервы равнялись $577 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $0,3 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мошенничество в компании "Балтика" выявили следователи УФСБ

ЦБ РФ вместе с кабмином обсудит вопрос дифференциации ставки по льготной ипотеке

ЦБ РФ вместе с кабмином обсудит вопрос дифференциации ставки по льготной ипотеке

Россияне в сентябре-октябре вернули на депозиты 200 млрд рублей

Россияне в сентябре-октябре вернули на депозиты 200 млрд рублей

Источники сообщили о возвращении во II чтение проекта о выплатах топливного демпфера

Сбербанк стал участником эксперимента по исламскому банкингу

В "ДОМ.РФ" ждут роста доли льготной ипотеки в России к концу года до 80% по объему

В "ДОМ.РФ" ждут роста доли льготной ипотеки в России к концу года до 80% по объему

Регионам предложили сдать в аренду ненужные отделения "Почты России"

Регионам предложили сдать в аренду ненужные отделения "Почты России"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });