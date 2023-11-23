Акционеры "Группы Позитив" утвердили очередные допдивиденды за 2022 г. в 15,8 руб. на акцию

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Акционеры IT-компании ПАО "Группа Позитив" (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) на внеочередном собрании утвердили решение о выплате дополнительных дивидендов (третья часть дивидендов за 2022 год) в размере 15,8 руб. на одну акцию, говорится в сообщении компании.

Общий размер этой выплаты составит 1,04 млрд рублей. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 3 декабря 2023 года.

С учетом уже выплаченных ранее, общая сумма дивидендов по итогам 2022 года составит 4,8 млрд рублей, или 72,61 рубля на акцию.

"Высокая маржинальность и эффективность бизнеса дают нам возможность быть одной из немногих высокотехнологичных компаний роста, выплачивающих дивиденды, - сказал операционный директор Positive Technologies Андрей Кузин, слова которого приводятся в сообщении. - По итогам 2022 года дивидендные выплаты составляют 100% от NIC (чистая прибыль без учета капитализируемых расходов, то есть после всех необходимых инвестиций в развитие) за минусом ранее уплаченного специального налога на прибыль".

В текущем году компания уже дважды выплачивала дивиденды по итогам прошлого года - в размере 50% и 25% NIC за 2022 год. В сумме акционерам было выплачено 3,75 млрд рублей.

Согласно требованиям законодательства, технически выплата дивидендов будет произведена из чистой прибыли "Группы Позитив" по данным бухгалтерской отчетности по итогам 9 месяцев 2023 года.

Ранее совет директоров "Группы Позитив" утвердил новую редакцию дивидендной политики компании. На выплату дивидендов планируется направлять от 50 до 100% управленческой чистой прибыли.

Как сообщалось, выручка "Группы Позитив" по МСФО за 2022 год составила 13,8 млрд рублей, объем продаж ("отгрузки" - передачи права на использование лицензионного продукта клиенту или заключенные контракты на услуги кибербезопасности) - 14,5 млрд рублей, NIC - 5 млрд рублей.

По итогам 9 месяцев выручка Positive Technologies составила 8,3 млрд рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года выручка компании составила 7 млрд рублей. Чистая прибыль сократилась до 152 млн рублей с 2 млрд рублей.

В то же время объем отгрузок ("отгрузки", передача права на использование лицензионного продукта клиенту или заключение контрактов на услуги кибербезопасности) за 9 месяцев текущего года Positive оценивает в 8,9 млрд рублей против 6,7 млрд рублей годом ранее.

"При этом только в сентябре отгрузки составили 2 млрд рублей, - говорилось в материалах компании. - По итогам 10 месяцев 2023 года, по предварительной информации, отгрузки составили уже 11,2 млрд рублей, причем сентябрь и октябрь традиционно занимают более 35% от этого объема, что говорит о вхождении компании в "высокий сезон", приходящийся на конец года".

Значение NIC по итогам 9 месяцев остается отрицательным - 1,3 млрд рублей убытка. Однако такое значение (отрицательное - ИФ) находится в рамках ожидания менеджмента.

"Финансовые результаты за девять месяцев 2023 года соответствуют ожиданиям менеджмента, - отмечает компания. - Общий объем отгрузок по итогам года, по оценкам менеджмента, будет в диапазоне от 22,5 до 27,5 млрд рублей при медианном значении 25 млрд рублей".

По итогам года Positive планирует сохранить высокий уровень рентабельности по NIC - около 30%, а рост чистой прибыли обеспечит увеличение потенциально возможного уровня дивидендных выплат по итогам 2023 года.

"С учетом присущего нашему бизнесу фактора сезонности, в результате которого основной объем доходов поступает в конце третьего и в четвертом кварталах, во втором полугодии мы ожидаем рост показателей и выполнение заявленных нами целей по удвоению бизнеса по итогам года", - заявлял ранее Кузин.

В настоящее время акции ПАО "Группа Позитив" торгуются на Московской бирже - листинг компания получила в декабре 2021 года. К моменту листинга и началу торгов акциями free float составил 10,89% от общего объема обыкновенных акций (66 млн акций). Они были выданы действующим и бывшим сотрудникам группы компаний, а также ее партнерам от существующих акционеров в рамках программы дарения.

В сентябре компания провела SPO, в ходе которого смогла разместить 932,6 тыс. акций, или 1,41% капитала.

В настоящее время 65,6% акций компании принадлежат основным акционерам, 19,5% - миноритариям, 14,9% - топ-менеджменту. При этом основными акционерами ПАО "Группа Позитив" являются Евгений Киреев (владеет 7,94% обыкновенных акций), Дмитрий Максимов (7,92%) и Юрий Максимов (51,88%).

Основной операционной компанией группы является АО "Позитив Текнолоджиз". Оно на 100% принадлежит ПАО "Группа Позитив".