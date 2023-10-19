СД "Группы Позитив" рекомендовал выплатить допдивиденды за 2022 г. в размере 15,8 руб. на акцию

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Группа Позитив" (головная организация группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) рекомендовал акционерам выплатить дополнительные дивиденды за 2022 год в размере 15,8 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

"Дивидендная политика Positive Technologies нацелена на то, чтобы распределение дивидендов происходило в прозрачном для совладельцев размере, - сказал генеральный директор Positive Technologies Денис Баранов, слова которого приводятся в сообщении. - По результатам 2022 года объем отгрузок увеличился на 88%, при этом общая сумма дивидендов, выплачиваемых нашим акционерам, в этом году выросла в 3,7 раза. Это стало возможным благодаря активному росту и высокой рентабельности бизнеса"

Суммарно на дополнительную выплату дивидендов может быть направлено 1,04 млрд рублей.

Совет директоров определил 3 декабря 2023 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Внеочередное собрание акционеров назначено на 22 ноября.

В текущем году компания дважды выплачивала дивиденды по итогам прошлого года – в размере 50% и 25% NIC (чистая прибыль по управленческой отчетности, net income before capitalization of expenses) за 2022 год. В сумме акционерам было выплачено 3,75 млрд рублей.

С учетом этих выплат, общая сумма дивидендов по итогам 2022 года может составить около 4,8 млрд рублей, или 72,61 рубля на одну акцию. Это 100% скорректированного показателя NIC.

Согласно требованиям законодательства, технически выплата дивидендов будет произведена из чистой прибыли "Группы Позитив" по данным бухгалтерской отчетности по итогам 9 месяцев 2023 года.

Ранее совет директоров "Группы Позитив" утвердил новую редакцию дивидендной политики компании. На выплату дивидендов планируется направлять от 50 до 100% управленческой чистой прибыли.

Как сообщалось, выручка "Группы Позитив" по МСФО за 2022 год составила 13,8 млрд рублей, объем продаж ("отгрузки" - передачи права на использование лицензионного продукта клиенту или заключенные контракты на услуги кибербезопасности) - 14,5 млрд рублей, NIC - 5 млрд рублей.

Выручка компании (согласно промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности) по результатам 6 месяцев текущего года составила 4,6 млрд рублей (3,5 млрд за аналогичный период прошлого года). По итогам I полугодия компания получила убыток в 386 млн рублей (прибыль за 6 месяцев 2022 года составила 377 млн рублей). Чистый убыток (по МСФО) за I половину текущего года, согласно материалам компании, составил 400 млн рублей против 400 млн чистой прибыли годом ранее.

Чистый убыток (NIC) за I половину текущего года составил 1,8 млрд рублей, расходы на исследования и разработку увеличились на 71% - до 2,1 млрд рублей. Показатель EBITDAC (прибыль без учета капитализации расходов и до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации) также показал отрицательное значение - 1,7 млрд рублей.

"С учетом присущего нашему бизнесу фактора сезонности, в результате которого основной объем доходов поступает в конце третьего и в четвертом кварталах, во втором полугодии мы ожидаем рост показателей и выполнение заявленных нами целей по удвоению бизнеса по итогам года", - отмечал в июле операционный директор Positive Technologies Андрей Кузин.

В настоящее время акции ПАО "Группа Позитив" торгуются на Московской бирже – листинг компания получила в декабре 2021 года. К моменту листинга и началу торгов акциями free float составил 10,89% от общего объема обыкновенных акций (66 млн акций). Они были выданы действующим и бывшим сотрудникам группы компаний, а также ее партнерам от существующих акционеров в рамках программы дарения.

В сентябре компания провела SPO, в ходе которого смогла разместить 932,6 тыс. акций, или 1,41% капитала.

В настоящее время 67,31% акций компании принадлежат основным акционерам, 17,2% - миноритариям, 15,49% - топ-менеджменту. При этом основными акционерами ПАО "Группа Позитив" являются Евгений Киреев (владеет 7,94% обыкновенных акций), Дмитрий Максимов (7,92%) и Юрий Максимов (51,88%).

Основной операционной компанией группы является АО "Позитив Текнолоджиз". Оно на 100% принадлежит ПАО "Группа Позитив".