Выручка "Группы Позитив" по МСФО в 2023 г. выросла на 61%, до 22,2 млрд рублей

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Группа Позитив" по предварительным неаудированным показателям МСФО составила в 2023 году 22,2 млрд рублей, что на 61% больше показателя 2022 года, говорится в материалах компании.

Показатель EBITDA увеличился на 59%, до 10,8 млрд рублей, рентабельность по EBITDA снизилась на 1 п.п., до 49%.

Чистая прибыль компании в отчетном периоде выросла на 59%, до 9,7 млрд рублей.

В то же время согласно неаудированной управленческой отчетности "Группы Позитив", в 2023 году объем отгрузок (передача права на использование лицензионного продукта клиенту или заключенные контракты на услуги кибербезопасности) составил 25,3 млрд рублей, что на 74% больше аналогичного показателя 2022 года.

"Ожидаемый объем отгрузок Positive Technologies по итогам 2023 года, с учетом прогнозируемых корректировок по оплатам, поступившим до 31 марта 2024 года, составляет 25,3 млрд рублей, - говорится в сообщении компании. - Этот результат находится в рамках ожиданий и прогнозов менеджмента".

Валовая прибыль отгрузок (отгрузки, очищенные от прямых расходов - НДС, партнерские вознаграждения и т.п.) выросла на 70%, до 23,4 млрд рублей. Компания отмечает, что больше половины отгрузок - новые - на их долю пришелся 61% от общего объема отгрузок. Еще 26% отгрузок - продление "старых", 13% - услуги информбезопасности, расширенной техподдержки и т.п.

При этом число заказчиков Positive увеличилось только на 19%, до 4 тыс. компаний с 3,3 тыс. годом ранее.

Показатель EBITDAC (прибыль без учета капитализации расходов и до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации) по итогам года вырос на 67%, до 8,7 млрд рублей, а чистая прибыль без учета капитализации расходов (NIC, net income before capitalization of expenses) - на 71%, до 8,5 млрд рублей.

"Прогнозируемая рентабельность чистой прибыли без учета капитализируемых расходов по итогам 2023 года должна была составить не менее 30%, - отмечает компания. - Исходя из текущих данных управленческого учета, компания превзошла собственный прогноз и продемонстрировала рентабельность по NIC на уровне 35%".

Также в материалах Positive отмечается, что ее расходы на разработку растут на уровне с ростом бизнеса компании. Так, в прошлом году "Группа Позитив" инвестировала в R&D 5 млрд рублей, что на 79% больше, чем годом ранее.

"Эти инвестиции позволят компании выполнить задачи по кратному масштабированию бизнеса, выходу в новые технологические и географические сегменты рынка", - говорится в сообщении Positive.

Как сообщалось, "Группа Позитив" планирует опубликовать итоговую консолидированную финансовую и управленческую отчетность за 2023 год 9 апреля текущего года.

В настоящее время акции ПАО "Группа Позитив" торгуются на Московской бирже - листинг компания получила в декабре 2021 года. К моменту листинга и началу торгов free float составил 10,89% от общего объема обыкновенных бумаг (66 млн штук). Они были выданы действующим и бывшим сотрудникам группы компаний, а также ее партнерам от существующих акционеров в рамках программы дарения.

Сейчас 65,6% акций компании принадлежат основным акционерам, 19,5% - миноритариям, 14,9% - топ-менеджменту. При этом основными акционерами ПАО "Группа Позитив" являются Евгений Киреев (владеет 7,94% обыкновенных акций), Дмитрий Максимов (7,92%) и Юрий Максимов (51,88%).

Основной операционной компанией группы является АО "Позитив Текнолоджиз". Оно на 100% принадлежит ПАО "Группа Позитив".