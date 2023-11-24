Нефть продолжает дешеветь, Brent торгуется около $81,3 за баррель

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают опускаться в пятницу.

Перенос встречи министров ОПЕК+ привнес некоторую нервозность на рынок. Тем не менее, эксперты полагают, что перенос не скажется на результатах встречи, пишет MarketWatch. Аналитики Citi ожидают, что Саудовская Аравия продлит добровольное ограничение производства на 1 млн б/с на первый квартал 2024 года, а остальные страны в целом пообещают придерживаться установленных квот до конца года.

Эксперты UBS также прогнозируют, что картель достигнет соглашения об ограничениях на добычу. При этом они ожидают сохранения волатильности цен на нефть в ближайшем будущем.

Котировки январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 7:58 по московскому времени составили $81,33 за баррель, что на $0,09 (на 0,1%) ниже цены на закрытие прошлой сессии. В четверг эти контракты подешевели на $0,54 (на 0,7%) - до $81,42 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром опустилась на $0,7 (на 0,9%) и составляет $76,42 за баррель. Основная сессия в четверг не проводилась из-за празднования в США Дня благодарения.