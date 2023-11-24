Япония формирует стратегический резерв СПГ за счет торгового портфеля JERA

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Япония в дополнение к коммерческим запасам сниженного природного газа формирует его государственный стратегический резерв (Strategic Buffer LNG), сообщает S&P Global Commodity Insights.

Государственные резервы ранее формировались в других категориях энергоносителей - нефти и СУГ.

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии сообщило, что утвердило компанию JERA в качестве первого поставщика стратегического резерва. Обязательства JERA в рамках этого механизма - минимум одна партия в месяц в период с декабря 2023 года по февраль 2024-го.

"Мы работаем над созданием нашей внутренней системы, чтобы иметь возможность обеспечивать и эксплуатировать как минимум одну партию СПГ в месяц для Strategic Buffer LNG в течение более чем трехмесячного периода с декабря по февраль", - прокомментировал S&P представитель энергетической компании.

Крупнейший мировой покупатель СПГ JERA был создан в 2015 году Tokyo Electric Power Company и Chubu Electric Power Company. Ее торговый портфель составляет порядка 40 млн тонн СПГ в год. Компания также контролирует флот из 20 газовозов (через СП JERA Global Markets с 33%-процентной долей EDF Trading).