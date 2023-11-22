ЕЦБ предупредил о первых признаках стресса в банках еврозоны

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Балансы банков еврозоны демонстрируют "ранние признаки стресса" из-за роста числа дефолтов по кредитам и несвоевременных выплат, говорится в отчете о финансовой стабильности Европейского центрального банка.

Регулятор призвал банки к увеличению резервов для покрытия растущих потерь по кредитам и ожидает, что их прибыль пострадает из-за падения объемов кредитования и повышения стоимости финансирования.

"Длительный период высоких процентных ставок, вероятно, приведет к увеличению резервов, что, в свою очередь, будет тормозить прибыльность в будущем", - отмечается в обзоре.

ЕЦБ заявил, что банковская система "имеет хорошие возможности" для того, чтобы справиться с ухудшением качества активов благодаря "высокому уровню капитала и ликвидности" и рентабельности, которая недавно достигла самого высокого уровня более чем за десятилетие.

Европейская система оставалась устойчивой во время потрясений в секторе в начале этого года, когда несколько американских и швейцарских банков, в том числе Silicon Valley Bank и Credit Suisse, обанкротились или их пришлось спасать, отмечает Financial Times.

Зампредседателя ЕЦБ Луис де Гиндос заявил, что хотя "риски для финансовой стабильности могут казаться менее острыми, они остаются на повышенном уровне". В том числе это обусловлено слабым экономическим ростом, ужесточения финансовых условий и спадом на рынках недвижимости.

В конце октября ЕЦБ оставил неизменными все три ключевые процентные ставки, в том числе базовую - на уровне 4,5% годовых. До этого он повышал их по итогам десяти заседаний подряд.