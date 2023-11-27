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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Лагард допустила рост инфляции в ближайшие месяцы

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Европейский центробанк ожидает дальнейшего ослабления инфляционного давления в еврозоне, однако в ближайшие месяцы общий уровень инфляции может немного повыситься, заявила в Европарламенте президент ЕЦБ Кристин Лагард. Текст ее выступления опубликован на сайте регулятора.

При этом среднесрочные перспективы ценового роста по-прежнему туманны, а одним из его ключевых факторов будет повышение зарплат, сказала она.

Экономика валютного блока по мере замедления инфляции, а также на фоне восстановления реальных доходов населения и спроса на экспорт будет укрепляться в ближайшие годы, отметила Лагард.

Глава ЕЦБ также повторила, что процентные ставки в еврозоне будут оставаться ограничительными столько, сколько это необходимо, чтобы вернуть инфляцию к целевым 2%.

"Необходимые уровень и продолжительность ограничений будут по-прежнему определяться на основе данных с учетом оценок инфляционных перспектив, динамики структурной инфляции и силы воздействия денежно-кредитной политики на экономику", - считает Лагард.

Потребительские цены в еврозоне в октябре увеличились на 2,9% в годовом выражении - минимальными темпами с июля 2021 года, согласно окончательным официальным данным. В сентябре 2023 года рост цен составлял 4,3%, в октябре 2022 года - 10,6%.

Кристин Лагард ЕЦБ Еврозона
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