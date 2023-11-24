Аграрии РФ к 24 ноября собрали 146,3 млн т зерна, в том числе 94,7 млн т пшеницы

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Сбор зерна в РФ к 24 ноября составил 146,3 млн тонн (в бункерном весе) против 155 млн тонн на аналогичную дату прошлого года, сообщается в оперативной информации региональных органов АПК.

Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 46,3 млн га (45,9 млн га в 2022 году), урожайность составила 31,6 ц/га (33,8 ц/га).

Пшеница убрана с 29 млн га (29,3 млн га), намолочено 94,7 млн тонн (105,2 млн тонн) при урожайности 32,6 ц/га (36 ц/га). Ячмень обмолочен с 7,8 млн га (8 млн га), собрано 22 млн тонн (24,5 млн тонн), урожайность составила 28,1 ц/га (30,8 ц/га).

Кукуруза на зерно убрана с 2 млн га (1,7 млн га), намолочено 14,3 млн тонн (10,2 млн тонн) при урожайности 71,4 ц/га (59,3 ц/га). Рис обмолочен со 185,7 тыс. га (165,9 тыс. га), собрано 1,2 млн тонн (934,2 тыс. тонн), урожайность составила 62,4 ц/га (56,3 ц/га).

Сахарная свекла выкопана с 1 млн га (961,2 тыс. га), накопано 50,4 млн тонн (45,6 млн тонн) при урожайности 490,2 ц/га (474 ц/га). Лен-долгунец вытереблен с 31,8 тыс. га (33,9 тыс. га).

Подсолнечник убран с 8,8 млн га (7,3 млн га), намолочено 16,1 млн тонн (13,3 млн тонн) при урожайности 18,3 ц/га (18,1 ц/га). Рапс обмолочен с 2 млн га (2,2 млн га), собрано 4,4 млн тонн (4,7 млн тонн), урожайность составила 21,5 ц/га (20,9 ц/га). Соя убрана с 3,5 млн га (3,2 млн га), намолочено 6,9 млн тонн (6 млн тонн) при урожайности 19,9 ц/га (18,9 ц/га).

Сельхозпредприятия и фермеры убрали картофель с 292,8 тыс. га (281,8 тыс. га), накопали 8,3 млн тонн (7,2 млн тонн) при урожайности 282,5 ц/га (254,4 ц/га). Овощи убраны со 173,1 тыс. га (174,6 тыс. га), собрано 5,3 млн тонн (5,1 млн тонн) при урожайности 306,4 ц/га (294,1 ц/га).

Сев озимых культур проведен на 18,9 млн га, что на 1,2 млн га больше, чем год назад (17,7 млн га).

Прогнозируется, что в чистом весе сбор зерна в РФ в этом году составит 140 млн тонн, в том числе 93 млн т пшеницы. В прошлом году урожай был рекордным - 157,7 млн тонн, в том числе 104,2 млн тонн пшеницы.