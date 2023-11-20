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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Международный совет по зерну повысил прогноз экспорта пшеницы из России

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Международный совет по зерну (МСЗ) в ноябрьском обзоре повысил прогноз экспорта пшеницы из России в этом сельхозгоду (июль 2023 - июнь 2024 года) на 1 млн тонн, до 50,1 млн тонн.

В октябре оценка была пересмотрена в сторону увеличения на 0,5 млн тонн, до 49,1 млн тонн, в сентябре - на 2 млн тонн, до 48,6 млн тонн, в августе - на 1,4 млн тонн, до 46,6 млн тонн.

Оценка экспорта для ближайшего конкурента - Евросоюза - снижена до 34,8 млн тонн с 36,1 млн тонн в октябре.

Прогноз сбора пшеницы в России в этом году увеличился до 90 млн тонн с 89 млн тонн в прошлом месяце.

Оценка экспорта всех видов зерна из России также повышена: новый показатель составляет 60,6 млн тонн против 59,2 млн тонн в октябре и 58,6 млн тонн в сентябре. Прогноз сбора зерна увеличен до 132,5 млн тонн со 130,2 млн тонн.

Прогноз экспорта зерна из ЕС сократился до 48,7 млн тонн с 50,1 млн тонн месяцем ранее.

По оценке МСЗ, мировой сбор зерновых в 2023/2024 сельхозгоду составит 2 млрд 295,4 млн тонн (2 млрд 292,1 млн тонн по октябрьскому прогнозу), в том числе 786,6 млн тонн пшеницы (784,9 млн тонн).

В прошлом году в России было собрано 157,7 млн тонн зерна, в том числе 104,2 млн тонн пшеницы. Экспорт в минувшем сельхозгоду, по данным российского Минсельхоза, составил рекордные 60 млн тонн, в том числе 47 млн тонн пшеницы.

Минсельхоз в этом году прогнозирует сбор зерна в 140 млн тонн, экспорт - в более 65 млн тонн.

Евросоюз Минсельхоз МСЗ
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