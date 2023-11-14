Затраты аграриев РФ на сев озимых в этом году выросли на 5-30%. Обзор

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Сев озимых культур, которые составляют основу будущего урожая, в РФ практически завершился. В большинстве регионов эта основа закладывалась с ростом затрат на 5-30% и при сухой погоде. На нехватку влаги сетовали не только сами аграрии, но и глава Минсельхоза, выступая в октябре в Госдуме. К концу работ ситуация на многих полях выправилась из-за прошедших дождей.

В целом состояние посевов специалисты, которых опросил "Интерфакс", оцениваются как хорошее. Но вот рентабельность зернового производства, по их прогнозу, в будущем году снизится.

Юг: дожди подоспели вовремя

В Краснодарском крае из-за сухой погоды сев озимых колосовых культур стартовал с двухнедельным опозданием - в начале октября, сообщили в пресс-службе краевого Минсельхоза.

Тем не менее, как написал губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграмм-канале, площади под озимой пшеницей увеличены на 100 тыс. га до 1,7 млн га. "Важно, что использовали в основном семена, выведенные кубанскими учеными. Они адаптированы к нашему климату и почвам, устойчивы к капризам погоды", - отметил он.

По данным Кубанского сельскохозяйственного информационно-консультационного центра при краевом Минсельхозе, состояние озимых культур под урожай 2024 года в начале ноября более чем на 1 млн га оценивалось как хорошее и удовлетворительное. Пока не было всходов почти на 634 тыс. га.

"Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева" в этом году сохранил площади под озимыми на уровне прошлого года, сообщил директор по растениеводству Савва Шевель.

"Мы проводили сев, двигаясь с севера Ростовской области к центральным зонам Краснодарского края. В сухую почву начинали сеять практически все хозяйства. Предприятия северных районов Кубани приступили к севу с 25 сентября, центральной зоны - с 1 октября. И осадки выпали как раз вовремя. Хорошие дожди в начале октября обеспечили необходимый уровень влаги, всходы быстро стартовали, практически одновременно", - сказал он.

По словам Шевеля, дефицит влаги сохранялся до последнего времени на землях компании на территории Ставропольского края. "Там всходы были частичными, мы за ними наблюдаем и ожидаем, что полные всходы получим в зиму", - добавил он.

Шевель также сообщил, что более 95% посевов сейчас в хорошем состоянии, идет интенсивное развитие растений. Этому способствуют высокие температуры октября и ноября.

По его словам, затраты на проведение сезонных работ выросли, "но не глобально". Стоимость минеральных удобрений по сравнению с прошлым годом даже немного снизилась. Цены на семена и средства защиты растений остались на уровне прошлого года. "С середины года наблюдаем рост затрат на дизельное топливо", - сказал он.

Агрохолдинг "Степь" (принадлежит АФК "Система") сохранил площади под озимыми на уровне прошлого года. В некоторых регионах присутствия (Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края) в начале посевных работ недостаток влаги ощущался. "Однако вовремя подоспевшие осадки помогли нормализовать уровень влаги в почве в ростовском и краснодарском кластерах. В ставропольском кластере из-за недостатка влаги сроки сева озимых культур были сдвинуты", - сообщили в холдинге.

В результате в некоторых хозяйствах на Ставрополье "наблюдается незначительная потеря всхожести семян", отметили в "Степи".

Рост затрат на проведение озимого сева в агрохолдинге оценивают в среднем на уровне 30%. "Увеличение произошло за счет повышения стоимости топлива, сельхозтехники и запасных частей, а также семян, удобрений, средств защиты растений. Рост затрат на средства производства ведет к повышению себестоимости продукции и сокращению рентабельности", - констатировали в компании.

В Ставропольском крае рост затрат на выращивание пшеницы в этом году оценили в 12-15%. "Вместе с тем средняя отпускная цена на пшеницу на территории края также показала рост на 12-16% и составила по 3 классу - 14,2 тыс. рублей за тонну, по 4 классу - 13,6 тыс. рублей, по 5 классу - 11,6 тыс. рублей за тонну. В связи с этим снижение рентабельности зерна к уровню 2022 года не прогнозируется", - сообщили в пресс-службе краевого Минсельхоза.

Край сохранил площади под озимыми на уровне прошлого года - 1,98 млн га. Погодные условия для прорастания зерна и появления всходов на большей территории были неблагоприятными из-за дефицита влаги в почве, только в отдельных северо-западных и северо-восточных районах они были удовлетворительными, сообщили в ведомстве.

В Астраханской области, где практически 80% зерновых выращивается на орошаемых землях, к традиционным затратам прибавляются и услуги по подаче воды и электроэнергии, они тоже подорожали, сообщил начальник отдела растениеводства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Эльдар Магомедалиев.

"Если говорить в целом, то конечно ежегодно растут затраты за счет того, что повышаются цены на ГСМ и семенной материал, а также на воду. По сравнению с прошлым годом произошло удорожание затрат на 10-12%. Рост цен ежегодно отражается на рентабельности производства. Не все производители готовы были выращивать зерно, переходили на другие культуры, у которых более высокая маржинальность", - сказал он.

По словам Магомедалиева, в этом году стоимость топлива доходила до 100 тыс. рублей за тонну. "Сегодня она снизилась, но все равно не до того уровня, который был до момента повышения. Это ключевая причина удорожания затрат", - сказал он.

Площадь сева озимых осталась в области на уровне прошлого года. Дефицита влаги не было, в настоящее время посевы находятся в хорошем состоянии.

В Волгоградской области посевы озимых также сохранились на уровне прошлого года - 1,6 млн га. Их состояние, по оценке областного комитета сельского хозяйства, хорошее и удовлетворительное. "Погода для озимых сейчас вполне благоприятная - способствует накоплению в растениях запасов питательных веществ", - сказали в ведомстве.

В Ростовской области, по словам замгубернатора - министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского, план по севу озимых выполнен – 2,9 млн га. "Дефицита влаги во время осенней посевной кампании не наблюдалось. Все площади под озимыми в хорошем состоянии", - сказал он.

В Кабардино-Балкарии осенняя посевная прошла в оптимальные агротехнические сроки, влаги в почве достаточно, сообщили в пресс-службе республиканского Минсельхоза.

"Посевы дают дружные всходы. В целом состояние озимых оценивается как хорошее и удовлетворительное. Аграрии республики преимущественно используют семенной материал отечественной селекции. Остается только надеяться на благосклонность погоды. Рассчитываем собрать на следующий год достойный урожай", - заявили в ведомстве.

В Карачаево-Черкесии площади под озимыми в этом году сократились до 17,7 тыс. га с 24,9 тыс. га в прошлом году. Как сообщили в республиканском Минсельхозе, в основном это связано с тем, что расширяются площади под яровыми культурами.

Однако повлияла и погода. "Аграрии в этом году во время озимого сева столкнулись с дефицитом власти в почве. Из-за этого хозяйства приостанавливали работы", - сообщили в ведомстве.

Центр: удачная погода

В большинстве центральных регионов РФ озимый сев прошел при нормальной погоде.

"Когда надо – была влага, когда сеяли – было солнце. Сейчас поливает дождик, опять хорошо", - заявили в Минсельхозе Калужской области, назвав такую погоду удачной для аграриев.

Площади озимых в регионе увеличились незначительно.

"Ожидаем, что растения уйдут в зимовку в хорошем состоянии", - заявили в Минсельхозе Рязанской области, где площадь под озимыми сохранилась на уровне прошлого года.

В то же время беспокойство сохраняется из-за нестабильных погодных условий в последние годы. Представитель Минсельхоза напомнил, что весной 2023 года в области из-за притертой ледяной корки погибло 52% посевов озимых. "Это было беспрецедентно, поскольку в последние годы озимые не перезимовывали от 1% до 17% площадей", - сказали в ведомстве.

В Липецкой области посевы озимых сохранились на уровне прошлого года: пшеницы - на 360 тыс. га, рапса - на 7 тыс. га, ржи - на 3 тыс. га, сообщили в областном управлении сельского хозяйства. Работы проведены в оптимальные агрономические сроки, запасы влаги в пахотном и в метровом слоях почвы были также оптимальны. В результате озимые уже начали куститься.

В управлении отметили, что в этом году урожайность озимой пшеницы в области достигла 52,4 ц/га. Это третий за всю историю области показатель. Средняя урожайность за последние 10 лет составила 32,6 ц/га. "При оптимально складывающихся условиях вегетации для озимых культур можно будет рассчитывать на урожайность не ниже, чем было получено в текущем году", - сказали в управлении.

При этом в ведомстве отметили, что затраты на сев озимых в этом году по сравнению с прошлым годом возросли, но не значительно. В основном это произошло из-за снижения цен на зерно и роста цен на ГСМ. Семена для сева у аграриев в основном были собственные, минеральные удобрения к осеннему севу были закуплены заблаговременно.

В Костромской области озимые, посеянные в августе-начале сентября, также уже вошли в фазу кущения, их состояние оценивается как хорошее, сообщается в мониторинге областного филиала Россельхозцентра.

Площадь под озимыми в области по сравнению с прошлым годом увеличилась на 402 га, сообщили в региональном департаменте АПК. Всего она составила почти 5 тыс. га, больше всего - под озимой рожью - 2,25 тыс. га.

По данным наблюдений областных метеостанций, дефицит влаги во время посевных работ не наблюдался, работы выполнены в оптимальные для региона сроки сева. Это положительно скажется на будущем урожае, надеются специалисты.

Аграрии Воронежской области, которым в прошлом году из-за непогоды не удалось досеять озимые почти на 200 тыс. га, в этом году вышли на среднемноголетний показатель площадей - 870 тыс. га.

"В сентябре осадков не было, сеяли "всухую", не сильно заглубляли, чтобы не спровоцировать рост, а то зерно "проклюнется" и засохнет. Выпавшие осадки ситуацию улучшили. Посевы уходят в зиму в хорошем и удовлетворительном состоянии", - сообщил начальник отдела развития растениеводства областного департамента АПК Александр Харьковский.

Что же касается материального обеспечения хозяйств, то, как заявил министр сельского хозяйства области Алексей Сапронов, "проблемы есть и остаются". Прежде всего - цены на топливо. "Был момент, когда мы даже не успевали мониторить цену на дизель. Максимальная цена у нас сложилась в 73 тыс. за тонну. Это очень высокая цена", - сказал он, добавив при этом, что сейчас она существенно снижена.

"В верхнем ценовом диапазоне, не поддающемся объяснениям, остается и цена на запчасти для техники, - посетовал он. - Но деваться аграриям некуда - они все равно закупят те запчасти, которые нужны".

В Белгородской области, по данным областного Минсельхоза, под озимые отведено 402,8 тыс. га и до начала затяжных дождей сев был проведен на 380 тыс. га.

Всего посеяна озимая пшеница 63 сортов, из которых 59 пришлось на отечественную селекцию.

В Орловской области площади под озимыми в этом году увеличились на 83 тыс. га. "Сентябрь, на который пришелся основной период сева, был в основном сухим и теплым, что давало возможность вести его практически круглосуточно. Но всходы озимых зерновых вначале были неровными из-за дефицита влаги в почве", - сообщила и.о. начальника управления по развитию технологий в растениеводстве и животноводстве областного департамента сельского хозяйства Ирина Гуринович.

По ее словам, в октябре прошли дожди и сейчас состояние озимых неплохое. "Конечно, они сейчас в разной степени развития. Например, те озимые, которые посеяны в конце августа, уже проходят фазу кущения, а у самых поздних - по два-три листа. Но времени и погоды для закалки хватило, поэтому с урожаем все должно быть нормально", - считает она.

Как заявила Гуринович, затраты на проведение озимого сева в этом году выросли. "Хоть цены на дизельное топливо и регулировали, но все равно оно стало дороже на 10-15%. По удобрениям ситуация неоднозначная, цены очень сильно колебались. Так что рентабельность производства падает. Крестьяне надеются на льготные кредиты, это лучший инструмент господдержки, который был предложен за последние годы", - полагает она.

В целом же, отметила Гуринович, общие посевы озимых зерновых имеют тенденцию к сокращению. Еще несколько лет назад площадь под ними превышала 400 тыс. га. "В этом году посеяли чуть больше, чем в прошлом году, но меньше, чем сеем обычно. Это связано с тем, что сейчас по-прежнему нет хорошей цены на зерно", - пояснила она.

В Курской области посевы озимых по сравнению с прошлым годом увеличились почти на треть - до 450 тыс. га, сообщили в областном Минсельхозе.

Серьезных проблем, сдерживающих завершение комплекса сезонных полевых работ, в текущем году не было, но рост затрат на проведение озимого сева оценивается в среднем в 5%. В основном - за счет подорожания горюче-смазочных материалов, удобрений и запасных частей, что может привести к снижению рентабельности.

В настоящее время большая часть посеянных озимых - до 95% - находится в хорошем состоянии. На остальной площади - в фазе всходов. Ожидается, что до устойчивых заморозков они также войдут в фазу кущения. "В связи с этим мы прогнозируем хорошую перезимовку озимых и получение в будущем году урожая не хуже, чем в этом году, когда урожайность превысила 60 ц/га", - заявили в ведомстве.

Поволжье: ЧС из-за засухи

В регионах Поволжья озимый сев сопровождался резкими погодными колебаниями.

Как сообщили в агрохолдинге "Агросила" (Татарстан), летом в республике выпала критически низкая норма осадков, что привело к объявлению режима ЧС. Недостаток продуктивной влаги в почве не позволил в запланированный срок получить полноценные всходы. Но к концу сентября прошли дожди, которые позволили получить полноценные всходы, а теплая погода, стоявшая до середины октября, помогла накопить достаточное количество питательных веществ для успешной перезимовки.

"Отклонений от запланированного количества растений на 1 га засеянной площади практически нет. Растения переходят в состояние зимовки сильными, со здоровой корневой системой", - заверили в холдинге.

При этом в компании сообщили, что затраты на проведение осенних полевых работ в этом году выросли на 13% по сравнению с 2022 годом.

Агрохолдинг в этом году сократил площади под озимой пшеницей до 48,1 тыс. га с 48,3 тыс. га. Это связано с чередованием культур в рамках севооборота, пояснили в компании.

Татарстанская компания "Август-Агро" в этом году сохранила площади под озимыми на уровне прошлого года, сообщил гендиректор Айдар Галяутдинов. "Дефицит влаги в период осеннего сева наблюдался преимущественно на западе республики. На графике работ это не отразилось, но нехватка почвенной влаги привела к тому, что озимые взошли неравномерно", - сказал он.

Рентабельность производства на фоне роста затрат неуклонно снижается третий сезон подряд, отметил Галяутдинов.

В Башкирии цены на горючее к началу сева озимых культур выросли на 30% к уровню прошлого года, что привело к существенному удорожанию посевных работ, сообщили в республиканском Минсельхозе. К тому же сев озимых проводился параллельно с уборкой, а это двойные затраты, которые сильно ударили по бюджету хозяйств.

Тем не менее, площади под озимыми в этом году по сравнению с прошлым годом расширись на 110 тыс. га, до 409 тыс. га. Осадки в период роста озимых в большинстве районов республики благотворно сказались на росте растений, отметили в ведомстве.

В Оренбургской области площади под озимыми также выросли - на 16,6 тыс. га, до 857 тыс. га, сообщили в областном министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности. Погода позволила провести сев в оптимальные агротехнические сроки, посевы уйти в зимовку в хорошем состоянии.

Урожай в будущем году ожидается на уровне среднемноголетних значений, сказали в ведомстве.

По данным Минсельхоза РФ на 8 ноября, сев озимых культур под урожай 2024 года проведен на 19,5 млн га (с учетом новых территорий), что на 1,6 млн га больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В частности, в центральных регионах озимые посеяны на 3,7 млн га против 3 млн га на аналогичную дату прошлого года. Сев здесь практически завершен. В Южном округе площадь сева составила 6,98 млн га против 7,1 млн га год назад, на Северном Кавказе - 2,3 млн га против 2,2 млн га, в Поволжье - 4,9 млн га против 4,6 млн га.

Всего озимые культуры в РФ в этом году планируется посеять почти на 20 млн га.